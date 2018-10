牛津大學史上最難入學考…你想當吸血鬼還是殭屍？

有人認為應該選吸血鬼,因為吸血鬼長相很美型。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕專收菁英中的菁英,英國牛津大學萬靈學院入學考試,今年出了一道這樣的考題:「你比較想當吸血鬼還是殭屍?」(Would you prefer to be a vampire or a zombie?),這一道題目被英媒封為史上最難考題。

根據《英國廣播公司》(BBC)報導,今年牛津大學萬靈學院入學考試,出了一道難題「你比較想當吸血鬼還是殭屍?」,讓自認見多不怪的英國人也跌破眼鏡,《泰晤士報》(The Times)稱之為「世上最驚恐的考試」,《衛報》(The Guardian)也說這是「最難」的考題。

對於這道難題,《衛報》記者貝拉姆(Martin Belam)認為應該選吸血鬼,因為吸血鬼長相很美型,「你看過長得很醜的吸血鬼嗎?雖然不清楚是只有潮男才變成吸血鬼,還是當了吸血鬼就讓人很潮,總而言之,吸血鬼看起來就是很酷。」

不過長生不老的吸血鬼,恐看著所有心愛的人都在你面前變老死去,「當然你也可以讓他們都變成吸血鬼,可以永永遠遠地陪著你;不過這樣你在選擇要跟誰永遠在一起時會有很大的壓力。」

至於殭屍,貝拉姆稱殭屍都是成群結隊,「這是一個更合群的選擇」,而且殭屍以腦髓為食,這既美味又健康,只是殭屍恐無法有性感的樣子,還有身上總是散發出一種腐朽味道,「通常被認為很讓人噁心。」

為了紀念百年戰爭戰死者的英靈,牛津大學在1438年創建萬靈學院,與其它牛津學院的不同之處在於它沒有自己的學生,每年會邀請牛津大學中最優秀的學生參加萬靈學院入學考,只有最出色的2名學生會成為萬靈學院的新成員,成為萬靈學院的成員在英國被認為是最高的榮譽。

除了吸血鬼與殭屍選擇難題外,今年萬靈學院考題還有「谷歌比我們自己更了解我們嗎」 、「莎士比亞好到沒人能演嗎」、「糖是不是該課稅」,以及年年都有的倫理問題:「所有生命都重要,是嗎?」