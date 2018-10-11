牛津大學史上最難入學考…你想當吸血鬼還是殭屍？

有人認為應該選吸血鬼，因為吸血鬼長相很美型。（美聯社）

2018-10-11 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕專收菁英中的菁英，英國牛津大學萬靈學院入學考試，今年出了一道這樣的考題：「你比較想當吸血鬼還是殭屍？」（Would you prefer to be a vampire or a zombie?），這一道題目被英媒封為史上最難考題。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，今年牛津大學萬靈學院入學考試，出了一道難題「你比較想當吸血鬼還是殭屍？」，讓自認見多不怪的英國人也跌破眼鏡，《泰晤士報》（The Times）稱之為「世上最驚恐的考試」，《衛報》（The Guardian）也說這是「最難」的考題。

對於這道難題，《衛報》記者貝拉姆（Martin Belam）認為應該選吸血鬼，因為吸血鬼長相很美型，「你看過長得很醜的吸血鬼嗎？雖然不清楚是只有潮男才變成吸血鬼，還是當了吸血鬼就讓人很潮，總而言之，吸血鬼看起來就是很酷。」

不過長生不老的吸血鬼，恐看著所有心愛的人都在你面前變老死去，「當然你也可以讓他們都變成吸血鬼，可以永永遠遠地陪著你；不過這樣你在選擇要跟誰永遠在一起時會有很大的壓力。」

至於殭屍，貝拉姆稱殭屍都是成群結隊，「這是一個更合群的選擇」，而且殭屍以腦髓為食，這既美味又健康，只是殭屍恐無法有性感的樣子，還有身上總是散發出一種腐朽味道，「通常被認為很讓人噁心。」

為了紀念百年戰爭戰死者的英靈，牛津大學在1438年創建萬靈學院，與其它牛津學院的不同之處在於它沒有自己的學生，每年會邀請牛津大學中最優秀的學生參加萬靈學院入學考，只有最出色的2名學生會成為萬靈學院的新成員，成為萬靈學院的成員在英國被認為是最高的榮譽。

除了吸血鬼與殭屍選擇難題外，今年萬靈學院考題還有「谷歌比我們自己更了解我們嗎」 、「莎士比亞好到沒人能演嗎」、「糖是不是該課稅」，以及年年都有的倫理問題：「所有生命都重要，是嗎？」