知道太多了！孟宏偉突然被抓 外媒：恐遭習近平清算

有傳言指出，逮捕孟宏偉是由習近平為核心的中共中常委下令，目的是為了肅清前政敵周永康的「遺毒」。（資料圖 法新社）

2018-10-11 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織（ICPO）主席、中國公安部副部長孟宏偉，5日回中國後遭到調查逮捕，中國表示孟宏偉可能涉貪，引發國際社會關注。而有傳言指出，逮捕孟宏偉是由以中國領導人習近平為核心的最高層、中共中央政治局常務委員會（簡稱中常委）下令，目的是為了前政敵周永康的「遺毒」。

據《每日新聞》報導，孟宏偉於2004年至2014年間擔任公安部副部長，由前中共政治局前常委周永康一手提拔，而周永康也是習近平的昔日政敵。在習近平開始領導中國後，周永康於2014年遭開除黨籍並被逮捕，接著他的多名心腹也相繼落馬。不過，孟宏偉由於在2016年當上ICPO主席，外界認為應可躲過一劫，想不到中國政府會不顧國際眼光立即展開逮捕行動。

報導指出，周宏偉作為公安部副部長，可能握有中國政府重要人物的違法證據，並將文件存放在海外，這可以說是周永康過去權力的根源，這也解釋為何中國政府會如此急著逮捕孟宏偉。

過去中國中常委為了掌握公安部門而下了不少功夫，去年10月第19次共產黨大會時，親習派的趙克志擔任國務委員兼公安部部長，之後習近平也多次將副部長的官位交給過去於福建省與浙江省任職時的部下。在趙克智上任後，聲稱要「打周永康遺毒」，8日也於幹部會議上再次強調。外界認為，這是為了要向習近平效忠，徹底貫徹反腐敗鬥爭並擴大肅清。