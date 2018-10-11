不要再浪費食物！ 英連鎖超市取消116種蔬果「賞味期限」

2018-10-11 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕購買食品的時候，通常都會先看一下保存期限或賞味期限，有些人甚至會挑選日期較久的食物，不然時間太短，一不小心就過期，英國連鎖超市決定取消116種蔬果的「賞味期限」，讓民眾了解浪費食物是不對的行為！

綜合外媒報導，英國連鎖超市特易購（Tesco）在今年5月就已開始施實該想法，成功取消了70種新鮮食品的標籤；「獨立市場研究機構」（Walnut Unlimited）於8日發布研究結果，發現有69％的消費者認為取消「賞味期限」是好主意，在同一項調查中，更有53％的購物者表示不再標示最佳賞味期限，有助於他們繼續留下還可以吃的食品。

《衛報》報導，食品接近最後賞味期限時推出的促銷活動，並不會因此取消，員工將會受訓去判斷哪些食品差不多該進行促銷，貼上黃色標籤提醒消費者，至於肉品、魚類、奶製品等標籤仍會維持，不會刪除，特易購負責人馬克（Mark Little）說：「取消『賞味期限』是最好減少食物浪費的做法，糟踏食物是不對的行為，我們會將竭盡全力幫助消費者。」

據了解，浪費食物在英國是個大問題，據「政府廢物諮詢機構」（Wrap）表示，每年有130億英鎊的食品被丟棄，尤其酒精和食品部門更浪費了30億英鎊。特易購除了取消標籤的做法，更與其他供應商合作，在食品將過期時製造出新產品，例如將過熟的酪梨送往英國供應商製成酪梨醬等，竭力減少食物浪費。