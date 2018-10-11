築地熄燈！豐洲市場今天開幕 老築地人好感嘆...

今早首批鮪魚拍賣展開。（歐新社）

2018-10-11 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕築地市場上週熄燈後，今天（11日）新的豐洲市場正式開幕，凌晨首批鮪魚拍賣會在豐洲展開，但對於長年在築地參與拍賣的名廚和餐廳老闆來說，在豐洲感受不到築地的靈魂，他們受訪都認為豐洲設備確實較新，但情感層面絕對是築地市場比較好。

根據《法新社》報導，知名連鎖壽司店「壽司三味」（Zanmai）老闆木村清（Kiyoshi Kimura）曾在今年新年時，創下鮪魚競標價格的紀錄，不過，他說今天不會出高價。

米其林星級廚師貝卡特（Lionel Beccat）也在現場，他受訪時表示已在築地市場參與拍賣多年，坦言「這裡（豐洲）與築地的氛圍不一樣」，他進一步說，「純粹論專業水平的話，也許豐洲更好，但在情感層面，那絕對是築地好。腦波覺得說是（豐洲好），但心裡覺得築地好。」

報導指出，築地市場的冷凍設備已是世界最大，但豐洲市場的冷凍設備超先進，規模是築地的兩倍大。不過，豐洲市場開幕過程艱辛，過去還曾發現當地土壤受汙染，花費數百萬美元清理土地，因此延至現在才開幕。

豐洲市場一早人聲鼎沸。（路透）

築地市場今天一早開幕。（法新社）