「很虛假」太燒錢！西非獅子山取消中國建機場合作案

西非的獅子山共和國，當地時間週三傳出取消一項高達4億美元、中國出資建造的麥馬瑪國際機場合作計畫，並指它「太燒錢」。圖為獅子山前總統科羅馬與中國國家主席習近平。（美聯社）

2018-10-11 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國友邦、位於西非的獅子山共和國，當地時間週三（10日）傳出取消一項4億美元（約新台幣124億2297萬元）、中國出資建造的麥馬瑪國際機場（Mamamah International Airport）合作計畫，並指它「太燒錢」。

綜合媒體報導，獅子山共和國前任總統科羅馬（Ernest Bai Koroma）今年3月輸掉大選前，與中國簽署一項金額高達4億美元的貸款協議，原訂在距離該國首都自由城外50公里處，打造一座新的機場，預計2022年完工，並由中國方面經營維護。

科羅馬的繼任者比歐（Julius Maada Bio）曾誓言擋下該起計畫，還抨擊中國的基礎設施計畫「很虛假」（a sham）、沒對貧窮的獅子山帶來較多的經濟發展。而有鑑於許多非洲國家接受中國資金援助，卻無力償還面臨違約風險，當時世界銀行、國際貨幣基金組織也示警，此一協議可能會對該國造成沉重債務負擔。

獅子山運輸航空部在聲明中表示，「歷經認真考慮與審查」，政府判定麥馬瑪國際機場「不符經濟效益」，因此決定取消，同時終止所有相關合約。

航空部長卡倫（Kabineh Kallon）表示，「這項計畫並非必要；打算翻新獅子山既有的國際機場」，並指現任總統比歐也「似未見到興建麥馬瑪國際機場的需要」，而是正在考慮建造一座連接隆吉國際機場（Lungi airport）與首都間、估計需花10億美金（約新台幣310億5742萬元）的橋梁，不然「旅客還要搭船或乘直升機才能抵達」。

卡倫坦言，他不曉得取消此一合作案後，會對國家財政造成何等影響，但仍會與中國保持友好關係，並指自己無權替國家做出最好的決定。中國駐獅子山共和國大使吳鵬則回應「我不認為機場計畫該影響兩國未來的雙邊關係」。