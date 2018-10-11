看蔡英文國慶演說... 美媒分析：台灣更親美、北京擔心

總統蔡英文昨天發表國慶談話。（資料照）

2018-10-11 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨天發表國慶談話，呼籲中國在區域間扮演良性角色，不要製造衝突。美國《華爾街日報》認為，蔡談話可能讓北京擔心，華府將加強對台灣的支持；《美國之音》也分析，蔡英文在大局的部署上，「親美」更加顯著。

《華爾街日報》認為，蔡英文的國慶談話用詞雖謹慎，但其實演說中充滿對中國的「間接批評」。報導認為，談話中重複強調台灣民主價值，很可能會讓北京擔心，美國將加強支持台灣抵抗統一。

《美國之音》報導則由美國綺色佳大學（Ithaca College）研究兩岸關係的政治學教授王維正分析，認為蔡英文提到北京對台灣的打壓，顯示蔡政府在卸任前，將在中國政策上更加保守，不會著墨九二共識，同時在戰略部署上將更「親美」。

王維正也提到，蔡英文談話呼應美國副總統彭斯日前的演說，但事實上已過世的前眾議員海德（Henry Hyde），早已提出台灣的民主生存符合美國戰略利益的說法，如今彭斯再度提到這個論點，有越來越多美國政策菁英都有這種看法。

他認為，「越來越多政策菁英意會到，台灣的繼續存在，而且是以民主方式的繼續存在，不但是為了全中國人好，而且是符合美國的戰略利益。」