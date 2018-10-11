巴布亞紐幾內亞規模7地震 當局發布海嘯警報

美國地質調查所（USGS）指出，巴布亞紐幾內亞偏遠的新不列顛島，在台北時間11日清晨4時48分發生規模7.0地震，震源深度40.3公里，當局發布海嘯警報。（圖擷取自USGS）

2018-10-11 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國地質調查所（USGS）指出，太平洋島國巴布亞紐幾內亞偏遠的新不列顛島，在格林威治標準時間10日晚間8時48分（台北時間11日清晨4時48分），發生規模7.0地震，震源深度40.3公里，當局發布海嘯警報。

綜合媒體報導，震央發生在新不列顛島（New Britain Island）拉布爾（Rabaul）西南方約200公里處。拉布爾警局麥可（Constable Roy Michael）表示，「我們感到震了一下，但它不是太強。」麥可還說，鎮上沒有受到傷害，但是官員還無法與震央附近的村莊取得聯繫。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）指出，預測一些海岸將發生危險的海嘯，巴布亞紐幾內亞和鄰近的索羅門群島（Solomon Islands）海岸線可能會有浪高不到0.3公尺的海浪，但波浪幅度可能因地區而異。

美國地質調查所最初記錄的地震震級為7.3，但後來被降級，隨後不久至少發生了2起超過規模5的餘震。