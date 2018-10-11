中情報人員涉竊密 美首度跨國逮捕歸案

2018-10-11 05:52

〔中央社〕美中緊張關係升溫之際，美國司法部宣布，已在比利時逮補中國國家安全部情報人員。這名江蘇省國家安全廳的副處長涉竊美國國防部承包商的商業機密，昨天引渡抵美並遭起訴。

「華盛頓郵報」報導，這是首次有中國間諜遭美國引誘至第三國後遭逮捕，並引渡抵美國，將在美國本土面對司法審判。

司法部今天宣布，以涉嫌經濟間諜的罪名起訴徐彥鈞（Yanjun Xu，音譯）。根據司法部，他是江蘇省國家安全廳的副處長，以多個化名進行涉及美國軍方的經濟間諜活動，美國聯邦調查局（FBI）於4月1日在比利時將他逮捕後，已於昨天引渡抵達美國。他今天現身俄亥俄州辛辛那提聯邦法院，美國已展開相關司法程序。

美國司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯（John Demers）表示，「這非單一個案」，這是中國整體經濟發展政策的一環，卻是要美國付出代價，美國「不能容忍有國家以竊取美國智慧財產的方式，不勞而獲。」

資料顯示，案件起源於2013年，徐彥鈞以多種偽裝身分，接觸聯繫美國航太與航空業界人士，邀請這些專業人士赴中國「學術交流」。

司法部公布已取得徐彥鈞的通聯資料顯示，2013年12月26日，他接待受邀到中國交流的美國業界人士抵達前，傳簡訊告訴其他中國情報部門人員，他是以南京科學與科技協會副秘書長的身分，與對方接觸，並要求中方人員為他掩飾。

其後，他與這名業界人士持續往來，去年底知道對方將因公赴歐洲時，不斷相約要在比利時見面，並要求對方交付相關航空研發機密資料，而當這名美國業界人士告知，相關文件僅能在企業內部網路讀取時，徐彥鈞仍不放棄，多次詢問是否有其他方式可存取相關文件，直到今年4月，FBI於比利時將他逮補。

華盛頓郵報指出，受害的美國公司是奇異航空（GE Aviation）。奇異航空是航空業發動機發展領先的企業，也是美國國防部承包商。今年初，美國陸戰隊才宣布，奇異航空獲得重型直升機CH-53K發動機的合約。

另據「今日美國報」，對於經濟間諜活動，美國最高可處15年徒刑；盜竊商業機密最高則可處10年徒刑，除這兩個可能的刑期外，可能另外還有罰款。

美國副總統彭斯日前才指控中國策劃全面竊取美國的科技技術，包括尖端的軍事科技在內。（編輯：何宏儒）