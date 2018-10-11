知名記者失蹤 川普：已與沙烏地最高層商討

2018-10-11 03:38

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他已就沙烏地阿拉伯記者哈紹吉失蹤一事跟沙烏地最高階官員進行商討，並要美方對此事追根究柢。

路透社報導，59歲的哈紹吉（Jamal Khashoggi）一週前失蹤，最後一次被人看見是他進入沙烏地駐土耳其伊斯坦堡領館領取準備結婚所需文件。沙烏地官員表示，哈紹吉已離開領事館，但在領事館外等他的土耳其籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）表示，哈紹吉後來就不曾再出現。

知名異議人士哈紹吉對沙烏地政策不假辭色。土耳其消息人士表示，相信他遭到蓄意殺害後現已不在領事館內。沙烏地強烈否認指控。

川普今天表示，美國除與土耳其密切合作，以確認到底發生什麼事，也要求沙烏地提供訊息。

川普告訴記者：「我們要求全部的內情，我們想知道發生什麼事。對我們、對白宮而言，情況非常嚴重。我想知道發生什麼事，我們跟土耳其密切合作，我認為我們會查個水落石出。」

與此同時，白宮表示，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）談話，要求提供哈紹吉的訊息。

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）、白宮高層幕僚庫許納（Jared Kushner）昨天分別已經跟沙爾曼談話。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）聲明說：「然後，蓬佩奧國務卿接著也致電王儲，重申美國要求訊息的立場。」