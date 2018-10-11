總統國慶談話 美國務院引彭斯讚許台灣民主

2018-10-11 02:52

〔中央社〕對於總統蔡英文國慶談話，美國務院引述美國副總統彭斯日前演說表示，將持續遵守美中三公報和台灣關係法下的一中政策，相信台灣對民主的擁抱為所有華人展示一條更好道路。

美國國務院今天以發言人背景說明的方式回覆中央社郵件時表示，美國將持續遵守一中政策、美中三公報，以及基於台灣關係法的責任。美國的一中政策與台灣關係法有助於確保台海與區域數十年來的和平與穩定，這使美國在與中國建立建設性關係的同時，與台灣維持堅實的非正式關係。

這名發言人重申，兩岸和平與穩定符合美國長遠利益，台海兩岸了解這些利益的重要性，為建立和平與穩定的基礎努力，至關重要。穩定的兩岸關係為台海兩岸、美國與區域帶來巨大利益，美方鼓勵北京與台北進行建設性對話，尋求台海兩岸民眾能接受的和平方式解決分歧。

發言人也引述彭斯（Mike Pence）日前的公開演說內容指出，美國會「持續遵守3個聯合公報和台灣關係法所反映的一個中國政策，美國始終相信，台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路」。

蔡總統在國慶演說中談及兩岸關係時表示，中國單方面文攻武嚇與外交打壓，不但傷害兩岸關係，更嚴重挑戰台海和平穩定現狀；越是劇烈變局，台灣就越要維持穩定，以沉著態度化解壓力，冷靜尋找生存利基。

她也指出，「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。我不會因一時的激憤，走向衝突對抗，而讓兩岸關係陷入險境。我也不會背離民意，犧牲台灣的主權。在變局當中，我們絕對不能錯估情勢。激化衝突或者妥協屈從，都只會治絲益棼。」（編輯：何宏儒）