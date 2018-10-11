颶風麥可登陸佛州 預測續增強

2018-10-11 02:36

〔中央社〕美國國家颶風中心指出，颶風麥可在佛州墨西哥海灘（Mexico Beach）登陸後威力增強，為佛州狹長地帶（Florida Panhandle）帶來對生命造成威脅的風暴潮、颶風級風力和大雨。

路透社報導，位在邁阿密的美國國家颶風中心（NHC）今天表示，4級颶風麥可（Michael）距佛州巴拿馬市（Panama City）東南方約30公里，最大持續風速達時速250公里。

NHC表示：「預測颶風麥可將在星期五（12日）成為後熱帶氣旋，往大西洋西部移動之際，預測這個天氣系統將會增強。」