總統國慶談話 美學者：溫和且平衡

2018-10-11 02:00

〔中央社〕總統蔡英文的國慶講話強硬中帶柔軟，前美國在台協會理事主席卜睿哲認為美方會讚賞她溫和且平衡的處理方式。前美國在台協會台北辦事處處長包道格也認為這是明智的態度。

蔡總統在國慶演說中談及兩岸關係時表示，中國單方面文攻武嚇與外交打壓，不但傷害兩岸關係，更嚴重挑戰台海和平穩定現狀，並表示越是劇烈變局，台灣就越要維持穩定，以沉著態度化解壓力，冷靜尋找生存利基。

她也指出：「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。我不會因一時的激憤，走向衝突對抗，而讓兩岸關係陷入險境。我也不會背離民意，犧牲台灣的主權。在變局當中，我們絕對不能錯估情勢。激化衝突或者妥協屈從，都只會治絲益棼。」

對於蔡總統的兩岸論述，目前擔任布魯金斯研究所（Brookings Institution）東北亞政策研究中心主任的卜睿哲（Richard Bush）回覆中央社郵件時表示，蔡總統的講話反映了她在兩岸關係中面臨的複雜局面，中國一方面進逼，也有來自台灣的政治力量拉扯。

卜睿哲指出，蔡總統採取的方式是試圖平衡這兩者，國慶演說是這個方式的延續。他相信，美國政府會讚賞蔡總統溫和且平衡的處理方式。

華府智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究副院長的包道格（Douglas Paal）也認為，蔡總統的講話巧妙地採取明智的立場，亦即不試圖利用華府與北京間日益加劇的緊張關係。歷史證明這對台灣的傷害往往超過對美、中的傷害。

對於蔡總統在演說中多次闡述在不斷變化的全球供應鏈中，努力尋求各種可能的機會，包道格認為這是聰明的作法。（編輯：何宏儒）