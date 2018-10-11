CECC年度中國人權報告：中共擴大社會控制

2018-10-11 01:12

〔中央社〕美國國會及行政部門中國問題委員會今天公布年度中國人權報告，指控中國對新疆少數民族擴大鎮壓，對政府、社會與商業的控制也顯著增加，並利用科技工具加強對人民控制。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天向國會遞交中國人權暨法治2018年度報告。主席盧比歐（Marco Ruboi）與共同主席史密斯（Christopher Smith）今天親自主持報告發表會。

盧比歐表示，中國政府與中共對國內的打壓日增，在貿易與經濟政策上更強調重商主義，越來越無視國際規範，在全球傳播獨裁專制統治模式。中國利用科技到處設立虹膜與身體掃描器、語音分析儀器、人臉辨識器等技術，侵犯少數族裔人權。

主文長達244頁的報告指出，中國政府對新疆維吾爾自治區少數民族前所未有的鎮壓，中共對政府、社會與商業的控制顯著增加，並大量使用科技作為加強對人民控制的工具。

近來中國官方對新疆維吾爾族的鎮壓引起國際關注，報告也詳述中國政府在新疆的各項監控行動，指出中國官方透過「再教育營」，大規模拘禁包括維吾爾、哈薩克在內的少數族裔，並限制宗教活動與民族文化、傳統語言。

在擴大對政府、社會與企業控制方面，報告指出，中共正將政府機構「重新黨組織化」，進一步整合黨政機關，關鍵變化即是監督宗教事務的國家宗教事務局被劃入中共統戰部。評論指出，這證明中共認為控制宗教事務是維持權力的關鍵，希望統一和加強中共對「宗教工作」的控制。

報告也提到，中共擴大對新聞媒體的掌控，由中國中央電視台、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台整合的「中國之聲」，PF3M5001.CAP CNA頭條 10/11/18 01:02:56CECC年度中國人權報告：中共擴大社會控制〔中央社〕美國國會及行政部門中國問題委員會今天公布年度中國人權報告，指控中國對新疆少數民族擴大鎮壓，對政府、社會與商業的控制也顯著增加，並利用科技工具加強對人民控制。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天向國會遞交中國人權暨法治2018年度報告。主席盧比歐（Marco Ruboi）與共同主席史密斯（Christopher Smith）今天親自主持報告發表會。

盧比歐表示，中國政府與中共對國內的打壓日增，在貿易與經濟政策上更強調重商主義，越來越無視國際規範，在全球傳播獨裁專制統治模式。中國利用科技到處設立虹膜與身體掃描器、語音分析儀器、人臉辨識器等技術，侵犯少數族裔人權。

主文長達244頁的報告指出，中國政府對新疆維吾爾自治區少數民族前所未有的鎮壓，中共對政府、社會與商業的控制顯著增加，並大量使用科技作為加強對人民控制的工具。

近來中國官方對新疆維吾爾族的鎮壓引起國際關注，報告也詳述中國政府在新疆的各項監控行動，指出中國官方透過「再教育營」，大規模拘禁包括維吾爾、哈薩克在內的少數族裔，並限制宗教活動與民族文化、傳統語言。

在擴大對政府、社會與企業控制方面，報告指出，中共正將政府機構「重新黨組織化」，進一步整合黨政機關，關鍵變化即是監督宗教事務的國家宗教事務局被劃入中共統戰部。評論指出，這證明中共認為控制宗教事務是維持權力的關鍵，希望統一和加強中共對「宗教工作」的控制。

報告也提到，中共擴大對新聞媒體的掌控，由中國中央電視台、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台整合的「中國之聲」，積極向國際觀眾發聲「講述中國故事」。

提及中共利用科技積極打壓，報告指出，中國當局持續與包括阿里巴巴、騰訊等國內企業合作，透過社會信用體系大量匯集公民數據，也透過天網工程安裝2700萬支監視器，並在農村建立類似天網的雪亮工程，全面監控人民。

報告建議國會與行政部門應該向中國表明對中國政治犯與宗教犯的關注；將人權、法治與民主納入中美雙邊關係；美國政府應採取行動確保新聞、社群媒體、學術與非政府組織自由；對侵犯人權的中國官員進行制裁；促進中國網路自由、宗教自由等。（編輯：何宏儒）