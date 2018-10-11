英最高法院裁決 業者拒做同性戀蛋糕非歧視

2018-10-11 00:31

〔中央社〕北愛爾蘭由基督宗教家庭經營的亞設烘焙公司（Ashers Baking Company），今天在英國最高法院贏得有關該公司拒絕製作有「支持同性婚姻」裝飾字句蛋糕的劃時代官司。

針對上訴法院裁決亞設公司歧視同性戀社運人士蓋瑞斯‧李（Gareth Lee）罪名成立的判決，英國最高法院今天予以推翻，表示亞設公司「反對的是蛋糕上的裝飾字句，而非傳達訊息者的任何個人特質，或與其相關的任何人」。

本案導致北愛勢力強大的新教與天主教徒，和同性戀團體產生對立，讓北愛的反歧視法律包容度面臨考驗。

亞設公司的名稱取自聖經舊約中人物的名字，在英國各地僱用80名員工。該公司2014接獲蓋瑞斯‧李的訂單，卻拒絕為其製作蛋糕。

本案2014年爆發時，正值歐洲和西方愈來愈能接受同性伴侶結婚。

自荷蘭2001年首開先例後，目前已有15國允許同性婚姻，包括英國在內。不過由英國統治的北愛爾蘭並非同性婚姻法的適用地區。

蓋瑞斯‧李的委任律師艾倫（Robin Allen）表示，本案受到英國各地媒體的極大關注，讓他的委託人處境相當艱辛。

英國最高法院首席大法官赫爾（Brenda Hale）指出，今天的裁決不應被解讀為縱容歧視。

她表示：「因為一個人的宗教、性別、殘疾、性取向、宗教或信仰而拒絕為其服務，這令人深感羞恥，也是對人類尊嚴的侮辱。不過本案並未發生上述情況。」