沙國記者離奇失蹤 土耳其公布監視影像

2018-10-11 00:22

〔中央社〕土耳其24 TV電視台今天公布監視影像，畫面為失蹤的沙烏地阿拉伯記者哈紹吉進入沙國駐伊斯坦堡領事館，以及疑似涉及哈紹吉失蹤的一組人馬移動情況。

「華盛頓郵報」（Washington Post）撰稿人哈紹吉（Jamal Khashoggi）為了與土耳其未婚妻結婚，2日造訪沙國駐伊斯坦堡領事館領取相關文件，卻離奇失蹤。

土耳其政府消息人士上週末表示，警方相信哈紹吉可能被一組特別派去伊斯坦堡的人馬殺害，這組人馬由15名沙烏地人組成。

但利雅德（Riyadh）堅稱，59歲的哈紹吉已離開領事館，並認為謀殺說法「毫無根據」。

土耳其警方正在調查2日降落在伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk）的兩架私人飛機，兩架飛機降落時間不同，載有與此案相關人士。

24 TV電視台今天公布的其中一段畫面顯示，據信為哈紹吉的男子下午1時14分（格林威治時間10時14分）進入沙國駐伊斯坦堡領事館。

畫面也顯示，第一架飛機2日格林威治時間0時30分前降落，部分沙國人抵達伊斯坦堡，這些男子之後在旅館辦理入住。土耳其阿克塞姆報（Aksam）表示，部分男子早於哈紹吉之前進入沙國駐伊斯坦堡領事館。

根據影像，一輛汽車格林威治時間12時之後駛入沙國駐伊斯坦堡領事館，並開到總領事官邸附近，這時哈紹吉已進入領事館超過2小時。

阿克塞姆報總編輯凱奇特利奧盧（Murat Kelkitlioglu）在24 TV電視台推測，哈紹吉被那輛車載走，並說：「幾乎可以確定他就在那輛小型巴士裡。」

土耳其當地媒體昨天報導，哈紹吉可能遭到綁架，被送上其中一架私人飛機。

親政府的土耳其晨報（Sabah）表示，兩架飛機隨後返回利雅德，其中一架在杜拜過境，另一架在埃及過境。

曾任沙國政府顧問的哈紹吉擔心自己可能被捕，去年起自我流放美國。

他曾批評沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）的部分政策，以及利雅德介入葉門戰爭。