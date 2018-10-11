求翻盤 馬爾地夫總統提選舉無效訴訟

2018-10-11 00:14

〔中央社〕馬爾地夫日前舉行大選，尋求連任的強人總統雅門（Abdulla Yameen）兵敗如山倒。但他不顧國際希望他默默下台的壓力，今天對選舉結果提出法律挑戰。

馬爾地夫9月23日舉行總統大選，雅門的主要對手若非身繫囹圄，便是流亡海外。但雅門仍意外敗給在野陣營一致支持的候選人索里（Ibrahim Mohamed Solih）。

雅門已承認敗選。不過他所屬馬爾地夫進步黨（Progressive Party of Maldives）的律師告訴記者，他們指控獨立選舉委員會操弄選舉結果，因此向最高法院提出法律挑戰。

雅門的首席律師沙林姆（Mohamed Saleem）表示：「在決定提出法律挑戰前，我們檢閱了雅門總統支持者提出的眾多申訴。因此雅門總統決定，為維護支持者的權利，必須提出法律挑戰。」

目前尚不清楚，印度洋島國馬爾地夫的最高法院是否同意受理本案。反對派已表示，希望最高法院不予受理。

這場大選成為印度和中國影響力的角力戰場。結果由反對陣營候選人索里以58.4%的得票率勝出。

索里選前的知名度相當低，但卻受到所有反對黨一致支持。從馬爾地夫動盪的近代政治史來看，這樣的意外發展相當不尋常。

美國和歐洲聯盟（EU）選前已揚言，若馬爾地夫總統大選未做到自由公正，或59歲的雅門不接受選舉結果，就會對馬國祭出制裁。

雅門為了推展基礎建設計畫，向中國借貸龐大資金。

雅門曾心有不甘地表示，會在11月卸任，但他又持續公開呼籲支持者挑戰選舉結果。

根據馬爾地夫憲法，除非法院在最後關頭介入，否則雅門只能做到11月17日任期屆滿，屆時須將政權移交給索里。

馬爾地夫民主黨（Maldivian Democratic Party）發言人賈佛爾（Hamid Abdul Ghafoor）表示，雅門提出法律挑戰是「企圖製造動亂」，不過最高法院可能不會受理。