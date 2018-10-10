紐約市長簽署性平法案 出生證明性別欄多了「X性」

2018-10-10 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市長比爾．白思豪（Bill de Blasio）在10月9日簽署一項法案，允許紐約人若認為自己的性別「非男非女」，可在沒有醫生證明的情況下，向紐約市政府申請更正出生證明，在性別一欄將改成第三性「X性」，繼加州、奧勒岡州、華盛頓州與新澤西州成為第5個認可第三性選項的地方政府。

綜合外媒報導，紐約市長白思豪表示，應該是紐約人自由地向政府表明自己的性別，而非由政府來幫你界定；這項法案將賦予所有，特別是跨性別族群與「非二元性別者（non-binary，性別酷兒，也稱酷兒Queer）」的紐約人，獲得更符合自身性別的出生證明，這項立法也代表紐約市政府實現捍衛LGBTQ（Q代表酷兒，Queer）族群權益的承諾。

跨性別族倡議者認為，嚴格的男女性別分類，對跨性別者是種歧視，被他人界定自己性別的行為侵犯到自身的權益；因此，他們致力於遊說各地政府放寬更改身分證或是出生證明的性別修改。

原本住在紐約市的跨性別族群與「非二元性別者」若是要向政府申請更改性別，須附上醫療機構證明書，或是經過變性手術的醫療證明才可申請；法案簽屬後，將不需附上相關的醫療證明，僅要檢附自己的聲明書，便可向市政府申請更改性別成第三性「X性」。