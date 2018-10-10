2020年挑戰川普？ 前紐約市長彭博宣布成為民主黨人

前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）今（10）日宣布，他已註冊成為民主黨人。（路透）

2018-10-10 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）今（10）日宣布，他已正式將選民登記資料改為民主黨籍，這可能是他在2020年競選總統的第一步。

綜合外媒報導，這位現年76歲國際媒體公司創辦人週三表示，他已註冊成為民主黨人。彭博在社群網站上說，他這麼做是「因為我們需要民主黨提供制衡機制，我們的國家如此迫切地需要」。

彭博並未說他何時會決定是否參選總統，但如果他確定要在2020年挑戰美國總統川普（Donald Trump），此舉顯得特別重要。彭博曾說，他正考慮2020年披上民主黨戰袍參加總統大選。

彭博曾具有民主黨籍，但在2001年以共和黨籍競選紐約市長，又在2007年脫離共和黨成為無黨籍人士。他共擔任3屆紐約市長，2013年任滿離職。

川普的顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）8月曾指出，彭博若以民主黨身分參選，那麼可能對川普2020年競選連任構成嚴峻挑戰。

另外，針對下個月初登場的美國中期選舉，彭博已決定投入大筆資金替民主黨人助選，至少已撥款1億美元（約新台幣31萬元）。