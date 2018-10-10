日橫濱僑界國慶遊行 謝長廷高喊中華民國萬歲

日本橫濱僑界今天舉行中華民國107年雙十國慶活動，駐日代表謝長廷也參加遊行，邊揮國旗邊喊：「中華民國萬歲」。（擷自謝長廷臉書）

2018-10-10 20:37

〔中央社〕日本橫濱僑界今天舉行中華民國107年雙十國慶活動，橫濱中華街張燈結彩、舞龍舞獅喜氣洋洋。駐日代表謝長廷也參加遊行，邊揮國旗邊喊：「中華民國萬歲」。

由日本橫濱華僑總會等團體舉行的國慶活動，在橫濱中華學院舉行，除了有傳統的舞龍舞獅表演之外，國慶遊行已成橫濱秋季最熱鬧的慶典。遊行歷時逾一小時，吸引數千名中華街觀光客注目。

謝長廷在遊行前的慶祝典禮上致詞表示，他就任駐日代表兩年半，已參加過3次橫濱國慶活動，每次都來，明年還要來。說完此話，現場揚起一片掌聲。

謝長廷說，橫濱與國父孫中山有很深的淵源，中華民國創立時是亞洲第一個民主共和國，看看107年後的今天，這個民主共和國是否是最民主的呢，事實證明答案是肯定的。

他說，「無國界記者組織」所公布2018年新聞自由度指數，在全球189個國家中，台灣排在第一級，在亞洲是排第一，這都是海內外僑胞奮鬥有成。

會後謝長廷接受中央社採訪時表示，很高興雙十國慶辦得很熱鬧，而且這慶典已成橫濱的觀光的一部份。

總統蔡英文今天發表國慶談話時表示，和台灣共享民主價值的日本，無論是在國際場合的聲援、或是天災時相互協助關懷，都讓兩國間的友誼越發密切。

對此，謝長廷表示，這次日本有很多個團體去台灣慶祝國慶，日本國會議員也有30多位出席，這是很不容易的。

被問到台灣目前面臨中國打壓相當嚴重，今年的國慶是否別具意義時，謝長廷說：「我們不怕競爭，我們要反對的是假新聞、假消息操縱輿論，這些比較負面的，實在沒什麼意思。他們（中國國慶在橫濱）10月1日也有遊行，我們10月10日遊行，良性競爭。我們代表比較民主、自由的這一邊，不怕競爭。」

橫濱華僑總會會長洪益芬致詞表示，感謝大家共同歡度中華民國107年國慶，旅居海外的華僑、華人不能忘記國父孫中山三民主義的崇高理念，及自由、民主、均富的建國理想，更要廣結善緣、團結僑社、發揚中華文化、促進民間交流，讓中華民國台灣迎向全世界。

駐橫濱辦事處處長陳桎宏對中央社表示，這場慶祝中華民國107年國慶遊行，橫濱各界幾乎是總動員，今年比較特別的是僑務委員會特別贈送了電音三太子，沿街受到民眾熱烈歡迎。此外，還有傳統的化妝秀、舞蹈表演等，活動比往年隆重。

國慶遊行的團體相當多，橫濱中華學院國小學童表演祥龍獻瑞、保育園舞龍舞獅、雙十國慶小姐及宮廷衣裳隊、日本國士館大學吹奏樂部的學生也來助陣。參與遊行的人數近1000名。

遊行沿途有人帶頭高喊口號，「中華民國萬歲」、「台灣加油」、「自由民主和平萬歲」等的口號響徹雲霄，謝長廷一邊揮舞小國旗、一邊拿著麥克風高喊「中華民國萬歲」。最後，參加遊行的留日大學生與謝長廷合照，還高喊：「謝大使加油」。

從台北來橫濱觀光的黃先生說，覺得橫濱的國慶活動很熱鬧、很震撼，比台灣更像在過國慶日，尤其是看到很多小孩非常賣力的在舞龍、舞獅、國旗處處飄揚，比台灣還有國慶的感覺。（編輯：施燕飛）