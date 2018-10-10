檢舉不法後失聯？ 崔永元諷上海警方「是寫信聯繫？」

2018-10-10 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國名嘴崔永元因為檢舉范冰冰逃稅，自曝上海公安局對他參與的公司徹底偵查，舉發警方涉不法。上海公安局今（10）日表示，相關檢舉若屬實，將依法處理，還稱無法聯絡上崔永元。崔則質疑警方是怎麼聯繫的，嘲諷「是寫信聯繫的？」

中國媒體報導，針對崔永元7日在網路發文舉報上海公安涉嫌違法，上海公安局今日在官方微博「警民直通車上海」發文稱，崔永元檢舉上海公安涉嫌違法違紀，上海公安機關高度重視，已成立調查小組，但多次聯繫崔永元，得不到回應，希望他能主動聯繫警方並配合，一旦查證屬實，將依法依規處理。

對此，崔永元在《今日頭條》上火爆回應，「聽說你們多次聯繫我未果，是寫信聯繫的？你們把我的原助手、與我合作的公司、與我合作公司合作過的公司都查個底兒掉，居然還聯繫不上我？」他還向警方提議，「建議你們去國家稅務總局試試，有2個警察冒充過稅務人員，他們有我電話」。並報了一名經偵副支隊長的名字，表示應先查此人。

崔永元7日在微博帳號「@小崔讀書匯」發表一篇題為「一聲長嘆一聲雷」的文章，提及自己在整個調查中，與稅務總局人員過招的經驗，其中第3次被叫去調查時，多了2個陌生面孔，這2個一高一矮的人越問越急，終於原形畢露，這是2個蠻橫的警察，「在他們的世界觀裡，他們就是法律，沒必要對誰客氣」。

文中還提到，「上海公安局經偵大隊對所有我參與的公司徹底偵察，對我以前的助理不斷詢查，徹夜詢查」，並舉報了上海公安涉嫌違法違紀，稱「他們喝2萬一瓶的酒，抽一千一條的菸，幾十萬的現金用個書包就提走」。

這篇文章發出後，上海警方的作為成為網民關注焦點之一。