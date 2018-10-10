歷經50小時搜救出坍方遇難者 死者4人遭遇讓人鼻酸

本月7日在達州市突然發生路面坍方，導致無辜的4名路人陷落，救出時已失去生命跡象。（圖擷取自南方都市報）

2018-10-10 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省達州市在本月7日發生一起路面坍方事件，由於事發突然，造成經過該路段的4名無辜路人陷落，當地搜救隊也趕緊展開救援行動，終於歷經50個小時的救援，陷落的4名路人都已發現，但不幸的是，發現時4人都已失去生命跡象。令人更加遺憾的是，遇難的一對父子在事出的前一天才好不容易團聚在一起，另外一對夫妻則是在4天前才剛完成新婚...。

根據中媒報導，事發於達州市達川區東環南路濟民醫院外的人行道，該區域屬於當地鬧區，約莫在7日下午2點28分左右，人行道路面突然發生塌陷，當下有4名路人直接掉落。當地搜救人員展開救援行動，歷經50個小時的搜救，在本月9日下午3點40分，4人的遺體都已被移出。

遇難者4人當中的2人是一對父子，爸爸唐增福今年45歲，是達州市本地人，和鎮裡的人都相處和諧，待人也十分善良。鎮裡的人都表示他命運多舛，但還是一直努力過活。年僅17歲父親過世時，他開始分擔家計，出外打零工，還一邊照顧姊妹，吃苦耐勞，終於在近2年存夠了錢買了房子，後來經朋友介紹到柬埔寨工作，因為待遇好，為了給家人過更好，他決定離鄉背井。

這個月7日正好是唐增福的生日，他利用假期回國看看久未見面的家人，包括他思念甚久的兒子。好不容易團聚了，在事發當天，帶著11歲的愛兒到事發地點附近買了一部手機當禮物，沒想到就這麼一去不回...。而唐增福的大兒子是當地一名義警，當時他正在值班，不能陪爸爸，就與爸爸視訊，但是忽然畫面黑掉，還以為是訊號出了問題，後來才得知是父親與弟弟遭遇噩耗，當場崩潰。

另外2人則是一對新婚夫妻。今年22歲的賀夢龍才在4天前與愛妻牟必青完婚。還沉浸在新婚的美好，從事發地點的監控畫面上可以看出，當時兩人還甜蜜的依偎在一起有說有笑，沒想到意外不可預料，下一秒路面坍塌，兩人消失在監控畫面上...。認識他們的人在聽到噩耗的當下，紛紛感到不敢相信，還有人表示「才剛喝完他倆的喜酒，怎麼就發生了這事...？」據悉，事發前，夫妻兩人要趕回成都工作，在事發地點附近買了車票一起開心回去，但就這麼「不告而別」。

牟必青的父親牟昌國到現在仍不想相信女兒的死訊。認識他們的人表示，牟家以前的生活條件不好，但是牟必青爭氣，國中畢業就到護校，之後到成都掙錢，讓家裡的經濟好了些，但卻突然走了，讓父親一時無法接受愛女離開的事實。而賀夢龍老家的鄰居則表示，這家人最近不太順，老母在前兩年摔傷，花了好一大筆錢醫治卻沒完全治好，後來精神狀況也變差，現在又收到愛兒的噩耗，對精神又是一大打擊，讓兩家親友不禁同情起這對鴛鴦與其家人的遭遇。