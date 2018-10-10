《般若心經》也有R&B 日本和尚超狂「念經」被讚爆

《般若心經》以輕快的節奏搭上佛經，意外碰撞出了洗滌心靈的效果。（圖取自YouTube《薬師寺寛邦 キッサコ》）

2018-10-10 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本現任臨濟宗妙心寺派海禪寺副住持的「藥師寺寬邦」，除了是名和尚之外，熱愛音樂的他，以僧侶之姿抱著吉他改編「般若心經」，如今不只開了演唱會，今年12月更要來台進行亞洲巡迴演唱。有網友直誇「一直記不住般若心經，聽了之後就記住了。」

綜合媒體報導，39歲的藥師寺寬邦，從7年前開始修行，日前繼承了家裡400年歷史的寺廟，是日本海禪寺第16代的副住持。喜愛音樂的藥師寺寬邦，把《般若心經》搭配木吉他寫成歌。沒想到《般若心經》搭上輕快的節奏，意外碰撞出了洗滌心靈的效果。

從小喜歡R&B音樂的藥師寺寬邦，青春期時無法接受照著父親的安排，繼承家裡的寺廟和家族的僧人衣缽。後來對音樂產生興趣，與朋友組建樂團「Kissaquo樂隊」。

Kissaquo是佛教用語，禪語寫作「喫茶去」，意思是「一起去喝茶吧」。會使用佛語命名，也是來自於從小在寺廟裡耳濡目染。2007年開始，「喫茶去」發行了5張專輯，其中都是關於家人、朋友、故鄉的故事。

有次樂團表演時，有粉絲說，「你的歌讓我想起了我的爺爺」藥師寺寬邦才領悟，做音樂其實和父親做法事沒什麼不同，同樣是表達對親人、逝者的思念和感激之情。

後來藥師寺寬邦去了京都的天龍寺修行2年，漸漸明白了自己喜歡什麼，想要做什麼。一邊做僧人一邊繼續音樂創作的想法，也變得更堅定。

今年5月藥師寺寬邦發行了《般若心經》專輯，整張專輯安排了各種編曲、誦經方式不同的心經，所有編曲版本合計共有11首。今年12月藥師寺寬邦將進行個人的亞洲巡迴演唱，他說，「我是個音樂人，同時也是僧人，但不是身兼二職的感覺，而是藉由音樂這種方式，能夠向大家傳遞佛教。」

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