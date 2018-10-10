在美中國學者涉當間諜 被搜出大量兒童色情圖片

2018-10-10 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名華人教授在今年1月因為涉嫌「篡改政府記錄」等欺詐行為遭查。日前外媒爆出這名學者在被調查期間，被警方搜出大量兒童色情圖片，並可能在美從事間諜行動，向中國洩漏情資。對此，多名美國官員表示相關單位已經開始積極展開調查。

根據《美國全國廣播公司（NBC）》本月9日報導，擔任德克薩斯大學安德森癌症研究中心（MD Anderson Cancer Center）的55歲腸胃科教授謝克平（Keping Xie），在今年1月因為被指控涉及「篡改政府記錄」等詐欺行為遭到警方調查。根據法庭文件顯示，警方在調查期間到謝克平的住所及辦公室時沒收了多種設備與檔案文件，其中2項設備裡竟然發現存有各種未成年孩童的色情圖像，並在今年8月被控持有兒童色情物品的單項罪名

另外，謝克平也是中共科學招聘計畫「千人計畫」的人員之一，美國政府早先就擔心這些人會竊取美國科技高端技術偷偷轉移至中國，聯邦調查局等調查機構也都十分關注這計畫之中的人員在美的行動，並成功逮捕了數名華裔學者，尤其近期川普政府反擊中共盜竊知識產權的行動更積極，聯邦調查局最近更是將德州大學安德森癌症研究中心當作打擊重點。據悉，該中心有18人被逮捕或是遭校方革職，其中包括有4名華裔學者，其中一個就是謝克平。

目前謝克平失去了年薪25萬美金工作（約780萬元新台幣），繳交出護照，並獲准保釋。謝克平的律師梅斯（Nathan Mays）對NBC表示，謝目前堅決否認自己被指控的罪名，而梅斯自己也不清楚謝克平是否曾經遭美國政府以間諜罪名調查。