教宗方濟各比喻墮胎 猶如僱請殺手

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今（10）日對反墮胎議題發聲，比喻墮胎就猶如僱請一名「合約殺手」（contract killer）。（美聯社）

2018-10-10 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）今（10）日對反墮胎議題發聲，比喻墮胎就猶如僱請一名「合約殺手」（contract killer）。

《法新社》報導，方濟各今日在梵諦岡對信徒表示，「中斷懷孕的行為就像是消滅某人」，「就像是僱請殺手來解決問題、擺脫一個人」。他說，「這不正是尋求聘僱殺手來解決問題？」

每週三上午，教宗都會蒞臨聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square），為教眾舉行佈道。方濟各今日的發言偏離了準備好的文案。

在佈道中，這位來自阿根廷的教宗抱怨「人命被貶值」，方濟各提到了戰爭、剝削，以及他所謂的浪費文化，還有墮胎。

對於墮胎，方濟各說，「這種鎮壓無辜生命的行為如何能被稱為治療、文明之舉，甚至是人道行為？」

方濟各今年6月曾表示，透過產檢預先拿掉有先天缺陷的胎兒，與二戰納粹的種族清洗根本如出一轍，因此他反對墮胎。這番發言引起不少爭議，被指「太不實際」。