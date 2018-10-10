《惡靈古堡》拍攝地煙毒嫖賭滲入 高聳塔樓成貧民窟

2018-10-10 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕非洲南部約翰尼斯堡有一座高達54層樓的高塔，是非洲最高的建築物之一，獨特的圓柱形更吸引許多電影到此拍攝，最著名的莫過於為《惡靈古堡：最終章》決戰的場地，但疏於管理使得煙毒嫖賭滲入，當地居民提醒，一個人千萬別去那裡！

綜合外媒報導，該塔樓名為「龐特塔樓」（Ponte Tower），1975年由曼尼（Mannie Feldman）等幾名設計師一同建造，為非洲第一座圓柱形摩天大樓，是當時城市中最繁榮的一區，但多年後因為疏於管制，被犯罪份子侵入，槍聲、毒品、妓女通通有，最終「龐特塔樓」變成犯罪的基地，更被稱為「垂直貧民窟」（vertical slum）。

《鏡報》報導，在「龐特塔樓」成廢墟的幾年來，有人建議將它改建成監獄，卡車運輸公司肯普斯頓（Kempston）在20世紀、90年代初買下這座建築，並開始長達20年的修復工作，最初希望能將建築物恢復到70年代的輝煌，但現在該集團更注重安全問題。

「龐特塔樓」即便近年持續在修復，但在當地居民和遊客的心中仍存恐懼，來自倫敦的建築師迪米塔爾·卡拉尼科洛夫（Dimitar Karanikolov），在拍攝一系列塔樓的影像時說道：「龐特塔樓可能是我所見過最令人驚奇的建築，也是最恐怖的『反烏托邦』建築。」；荷蘭移民克里斯蒂娜·盧（Christine Louw）也表示，她對這座建築的記憶仍是一個非常危險的地方。

Credit: @Ryan