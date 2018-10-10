「魔法水」世紀大騙局 瓜地馬拉前女副總統判刑15年半

瓜地馬拉前副總統芭爾德蒂（Roxana Baldetti），以毫無功效的「魔法水」騙取國家淨化湖泊的數百萬美元資金，最後被法院判處15年又6個月有期徒刑。（法新社）

2018-10-10 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕瓜地馬拉前副總統芭爾德蒂（Roxana Baldetti），在淨化湖泊水源的項目中，以「魔法水」貪污了國家數百萬美元資金，但其實「魔法水」根本沒有去除汙染的功效，她最後被法院判處15年又6個月有期徒刑。

據《BBC》報導，芭爾德蒂當時同意支付以色列公司1800萬美元（約新台幣5.4億元），用來清理阿馬蒂特蘭湖。不過，淨化湖泊所使用的「魔法水」，只是由水、鹽和氯所配成的溶液，導致毫無成果。

審理此案的法官，怒斥芭爾德蒂在欺騙自己的國家，而負責整筆交易談判的則是芭爾德蒂的兄弟馬里奧（Mario），他甚至連公職都沒有就能替國家計劃與外國公司協商，最後也被判處13年有期徒刑。

幾名瓜地馬拉官員和以色列商人同樣被判刑，瓜地馬拉媒體高呼這是具有歷史意義的判決，因為在該國，擁有金錢和權勢的人基本上不會被判刑。

「魔法水」於2015年引起民怨，在瓜國有史以來最大規模的反腐抗議後，芭爾德蒂不得不下台，目前她還面臨另一項協助私人公司賄賂海關的審判。

此外，前總統莫利納（Otto Pérez Molina）也被檢察官懷疑涉入海關賄賂，他於2015年結束任期後被關押至今，尚在等待法院開庭審理。