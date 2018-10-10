超越東京！雅加達2030年將成世界最大城市

最新數據顯示，2030年以後，印尼首都雅加達人口預計達到3560萬人，成為世界人口最多的城市，自1950年以來，日本東京人口首次被超越。圖為雅加達巨港亞運。（法新社資料照）

2018-10-10 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕最新數據顯示，2030年以後，印尼首都雅加達人口預計達到3560萬人，成為世界人口最多的城市，這也是自1950年以來，日本東京人口首次被超越。

綜合媒體報導，市場研究公司歐睿國際（Euromonitor International）的報告顯示，印尼雅加達預計在2017年至2030年增加410萬人，人口將達到3560萬人。相較之下，由於人口老化，東京在2030年時，人口將減少約200萬，人口預估為3530萬。巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）排在第3位，其次為菲律賓馬尼拉和埃及開羅。

人口增長將為雅加達帶來挑戰，有數據指雅加達為世界上交通第3差的城市。另外，歐睿國際指出，將誕生6個新的人口數超過1000萬超大城市，分別是美國芝加哥、哥倫比亞波哥大、印度清奈（Chennai）、伊拉克巴格達、安哥拉羅安達（Luanda）、坦桑尼亞三蘭港（Dar es Salaam）。

報告提到，雖然來自新興經濟體的城市正在崛起，但開發國家的城市仍更富裕，且仍將是未來的主要消費市場。歐睿國際估計，2030年開發國家大都市的可支配總收入約為新興市場的可支配收入5倍。

歐睿國際的分析師認為，未來的主要消費市場仍將位於已開發的超大城市，有保證的高收入，以及先進的房屋、醫療保健和交通基礎設施。