川普政府進行亞臨界核試 反核團體：還逼北韓無核化？

美國國家核安全管理局發表報告書指出，去年12月內華達州曾進行亞臨界核試驗，而此舉也引來反核團體的批評。（美聯社資料照）

2018-10-10 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家核安全管理局（NNSA）昨（9）日發表報告書指出，美國於去年12月於西部內華達州進行亞臨界核試驗，是美國總統川普任內第一次核試，自1997年以來則是第28次實驗，而此舉也引來反核團體的批評，質疑美國進行核試卻逼迫北韓無核化，相當矛盾。

綜合外媒報導，據報告書指出，去年12月13日美國政府於內華達試驗場的地下設施進行被稱為「Vega」的核試驗，以化學炸藥引爆鈽的方式進行測試，由於只使用少量的鈽，未達到臨界反應，因此不會造成核爆。

對此，美國愛荷華州反核人士、監視核試驗的安德魯．基什納（Andrew Kishner）譴責，美國進行核試還逼迫北韓無核化，質疑是雙重標準。

所謂亞臨界核試驗，是將核武使用的裂變材料以炸藥或其他衝擊來引爆，由於試驗中使用的武器、鈽、高濃縮鈾等材料使用不多，引爆並不會到達臨界反應，因此不會造成核爆，也讓其他國家難以察覺，更不會對生態造成影響。不過亞臨界核試驗對計算能力相當要求，只有美、俄、英、法等國家擁有這種能力。