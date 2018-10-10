通勤300公里超開心！ 日男大生騎機車上學收暖心勸導單

Honda品牌出產的「SuperCub50」陪伴男大生每日征戰300公里路途。（圖擷自@cross_the_X_ twitter）

2018-10-10 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕一名熱愛騎機車的日本男大生，每天騎機車通勤，路程高達近300公里！日前他在推特上PO出一張「勸導單」，上頭寫著請他注意身體健康安全，讓他直呼，誰偷暗戀我？學生會怎麼會知道我通勤距離很長呢？

男大生對騎乘機車十分有熱情，推特上滿滿都是他寶貝機車的身影，在6日貼出一台陪伴他征戰「300公里上學路程」機車，更說道：「每天騎車上學都超開心」，更在同天PO出學校學生會寄給他的暖心勸導單，讓他不禁笑說，怎麼大家都知道我長距離通勤了？該不會是有人暗戀我吧！

該貼文一出引來不少網友驚嘆，文章被1萬多人轉貼，更有近3萬網友按讚，紛紛表示太厲害、根本無法想像。男網友表示，這台機車是Honda品牌出產的「SuperCub50」，已將排氣量改裝到110cc，但為遵守限速60公里的用路規定，從家中愛知縣到學校岐阜縣，來回上學通勤至少要花費6小時。

來回通勤時間需耗費近6小時。（圖擷自@cross_the_X_ twitter）