中國假代購猖狂、加國奶粉淪陷 網驚：小孩吃的是假貨？

中國假代購現象十分猖狂，近日爆出連加拿大的奶粉也淪陷。（圖擷自《新唐人電視台》）

2018-10-10 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕日前，網上流傳一段中國代購在美式賣場好市多瘋搶外套的行徑，近日又被爆出海外華人代購有造假的嫌疑，以在商品上做記號取信消費者，消費者拿到的商品未必是真貨，讓網友吃驚的表示「我家孩子吃的到底是什麼」？

綜合外媒報導，有網友爆料，先前到加拿大沃爾瑪超市購買奶粉，但在奶粉底部發現有黑色簽字筆的標記，以為是惡作劇，旦發現連拿5慣都有此標記，讓他十分疑惑，便將照片放上網路求解。

《新唐人》報導，有網友出面表示，中國自從毒奶粉事件過後，紛紛轉向海外代購奶粉，不肖業者為了取信消費者，而衍生出這種在商品上寫上標記以取信買家的做法，讓其信任這是真貨，不過，不肖業者並不會將做記號的真貨賣給買家，而是又放回賣場架上，以假貨代替真貨，牟取利益，商品真正的來源十分可疑。

據了解，加拿大的超市，不管是好市多還是沃爾瑪，為保證大眾的食品安全，食品類的退貨絕對不會重新上架，因此應該是直播代購寫了標記又重新放回貨架上，才會有寫了「中文字」的商品陳列在貨架中。

不僅奶粉，連內褲都慘遭代購荼毒，有網友在社群媒體上貼出照片表示，自己到加拿大中一間好市多購買盒裝內褲時，發現商品包裝上竟寫著「中文字」且怎麼擦都擦不掉，讓他直呼這是人的基本素質問題。

奶粉驚見中文字的照片在網路曝光後，引起網友斥責丟光中國人的臉，紛紛指責「缺德」、「惡劣」；更有網友表示，這不止是顏面問題，重要的是食品安全，不買真的，那肯定就是收了真品的錢而賣假貨，代購雖然本是灰色地帶，但騙人行徑真的可恥！