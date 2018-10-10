不找伊凡卡！川普考慮前白宮顧問任駐UN大使

美國駐聯合國大使海利昨請辭獲准，異動將在年底生效。（法新社）

2018-10-10 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）昨天請辭獲准，異動將在年底生效。外傳總統川普（Donald Trump）的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）可能是繼任人選。對此，川普已駁斥，並指將考慮任命前白宮顧問鮑爾（Dina Powell）接下此一任務。

綜合媒體報導，川普表示，他有聽到推舉伊凡卡接任駐聯合國大使的聲浪，並指伊凡卡很優秀，「但這並不代表我會任命她」，因為「我可能會被控利用裙帶關係」。川普指出，「即便我不確定有誰更有能力，不要緊，我們正在關注一些人選」。

伊凡卡稍早在推特提到，她很榮幸能與傑出的白宮同仁共事，也了解總統將替現任大使海利找尋一名強大的替補，「然而那個人將不會是我」。

報導引述消息來源提及，早在海利拋出辭職震撼彈前幾天，白宮方面已與高盛高層鮑爾針對接任大使一事進行討論。川普也證實將鮑爾列入候選名單之一。至於鮑爾本人的態度仍是個問號，也不清楚她對離開公司、重新加入川普團隊，究竟有多大興趣。

報導指出，鮑爾在埃及出生，並與家人移民至美國，在川普政府早期執政打拚時，即與伊凡卡等人建立革命情感，因此兩人關係不錯；過去她致力於改善政府與中東地區盟友間的關係，她也參與了川普與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）的首次會面，還似一同監督兩國間高達2000億美元的投資案。