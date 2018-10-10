孟宏偉案 外媒：國際刑警組織早已被中國侵蝕

2018-10-10 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織前中國籍主席孟宏偉上週從法國返回中國後遭逮，至今仍下落不明，外媒指出，事件曝光後，國際輿論紛紛質疑中國並無能力履行參與國際事務的承諾與責任，更有專家認為，以中國為首的獨裁國家已逐漸將勢力觸角蔓延深入整個國際刑警組織。

美國《自由亞洲電台》引述美國《彭博》專欄作家、曾追蹤國家安全事件的資深記者拉克（Eli Lake）的專文，拉克質疑在中方實質上「綁架」國際刑警組織主席後，該組織竟只是要求中國提供更多信息，且未對中國當局單邊行動提出批評，「代表（國際刑警組織）明顯已遭中國侵蝕」。

拉克續稱，雖然國際刑警組織每年約8000萬美元（約新台幣24.7億元）的經費有8成來自西方民主國家，但以中國為首的獨裁國家已逐漸侵蝕此一組織，他說，中國當權者藉由參與組織來報復政治敵人，其中以發布「紅色通緝令」迫害異議人士及商場對手尤為常見，近期最知名的案例之一便是流亡美國的中國富商郭文貴。

《自由亞洲電台》指出，有多名學者、專家認為，中國正利用其深厚的經濟實力改變甚至腐化國際組織規則。華盛頓人權組織「公民力量」創辦人楊建利警告，「拿錢買路」是中國試圖打入並改寫這些國際組織規則的做法之一，作為成員國，中國繳納的法定捐款已成為這些組織的重要財政收入，同時在國際事務上換取大量的話語權。