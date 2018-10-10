中共若攻打台灣 郭文貴：美國等西方聯軍將全面介入

聲稱多次與美國政府高層開會的郭文貴（右）呼籲，中共為避免垮台，必定攻打台灣，台灣需要有堅定抗敵的決心，並有激勵人心的政治家振臂高呼、凝聚台灣人民意志，美國為首的西方聯軍才能正當介入。（截自郭媒體網站）

2018-10-10 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴昨日發布短片警告，中共有可能在金融崩潰前攻打台灣，而美國等西方國家將全面介入，呼籲台灣政府、人民要做好準備，引起台灣社會熱議，多數輿論認為中共不敢發動對台戰爭。郭文貴今日透過直播正面回應，強調中共肯定會在金融崩潰前攻打台灣，當中共攻台，前24小時台灣人民的反共決心、軍隊的決絕表現，將決定美國等西方聯軍是否遵守承諾出兵保護台灣。

郭文貴：美國將通知中共 72小時內拆除南法非法軍事設施

郭文貴今日透過個人Instagram直播預告，接下來美國在南海、台海問題上，不會只是軍演，「南海的行動，比你們想像的還更瘋狂」，郭文貴說，美方已經做出決策，將在數週之內通知中共，要求在72小時內移除所有南海上的非法軍事設施，並會關閉一切協商管道，拒絕與中共商量。郭文貴以美國政府的口氣形容：「72小時內你不移除，我們將全部給你移除、全部給拆掉！」。郭文貴說，這項行動的策劃者，正是前美國白宮首席策士班農（Steve Bannon）。

郭文貴表示，中國解放軍若跟美國的將軍比，以解放軍少將朱成虎為例，「像個傻B！爛到極點的人了！」更形容是一幫「騙子」、「垃圾」，「給美國的將軍舔屁股都不夠格」，郭文貴透露，他跟美國政府開會時，美國的將軍連中共的導彈、空間導彈、潛水艇佈置在哪，都一清二楚，「人家爺爺都在潛水艇上度過一生！」郭文貴強調：「人類5百年來，在海洋上真打過仗的，只有美國人、英國人。」

郭文貴：中共若攻台 起初美國拒絕出兵保護

郭文貴指出，美國也擔心，隨著南海72小時最後通牒、貿易戰、金融戰、貨幣戰等一系列對中國刀刀見骨的決策，中共會不會在金融崩潰、政權垮台前轉移焦點，孤注一擲攻打台灣？郭文貴表示，過去一年以來，當他與美國高層人士討論台灣問題時，就連班農都不願意出兵保護台灣，「我問過他大概5、6次！」，郭文貴說：「我第一次見他，就問他這個問題，你們會不會保護？他連猶豫都沒有就說NO！第二次是NO WAY（絕不）！第三次是NO、NO、NO！第四次是Impossible！但是，這次我問他的時候，他說：這次我們好像很難選擇。」

郭文貴指出，先前與美國政府討論是否出兵介入台灣問題時，很大部分的聲音是「不可能出兵保護台灣！」另外一部分的聲音是，「美國不保護台灣，那完了，美國在全世界就完了」他說，他當著許多美國將領的面，問他們一句:「你們有選擇嗎？」若是不管了，中共把台灣打爛了，「日本怎麼辦呢？你的夥伴怎麼辦呢？你的亞洲那些朋友怎麼辦呢？」，「你一樣沒選擇！」但是要怎麼出兵，才是討論的重點。

郭文貴：台灣人民若血流成河 美國將出兵全面介入

郭文貴強調，現在跟他保持溝通的人一致認為，「只要台灣的軍人，和台灣的人民，受到大量的殺掠，或台灣的軍人做出英勇的行動的時候，美國別無選擇，必須介入！而且是超出大家想像的常規戰爭的介入，因為它不可能讓中國繼續殺掠下去，不可能的！」

郭文貴說，若中共攻台，敢對台灣說，「現在我管了，插著紅旗，總統府我做總統去？我說不可能的！我說台灣人民要血流成河，你美國人能坐你家待著，吃你的牛排？」郭文貴嗆美國政府，若美國說「台灣死吧，不管了，那孩子老婆都被殺了、共產黨強姦，不管了！我說你能做到嗎？我說我告訴你，是美國人民會說，你們這幫王八蛋政府。」

郭文貴：中共攻台前24小時 台灣抗敵絕心決定西方是否介入

郭文貴強調，若500萬海外華人看到美國政府依然坐在那邊吃牛排，「不管台灣被殺掠、被強姦、插著紅旗」，會有何反應？世界人民又會有何反應？因此，美國別無選擇，必須出兵，郭指出：「什麼叫真正的美國價值？」，就是「正義」，唯有正義，才可以保持美元的存在，保持了美國的法律系統，國家才會依然安全、繼續存在，並且八成以上海外華人是支持台灣的，「任何人都不願意看到兄弟姊妹自相殘殺」。

郭文貴強調，台灣是中共的重要目標、野心所在，「絕對想幹台灣、絕對要轉移內部經濟問題」，屆時，「美國和日本、和整個歐洲的西方世界，百分之百介入！」但是郭文貴也嚴肅的呼籲台灣人民，「如果台灣的人民說，我們歡迎共產黨來！然後台灣的軍隊嚇跑了，聯軍百分之百不會介入。」郭文貴警示，「當中共對台灣採取行動的時候，前24小時台灣人民的反共決心，和台灣軍隊決絕、專業的表現，決定了美國和聯軍是否保護台灣」。

郭文貴：台灣需要激勵人心的政治家 讓台灣人民團結

郭文貴也呼籲台灣社會，「台灣要有真正具國際視野的政治家，台灣要真有人站出來，振臂一揮，你真的一秒鐘、一刻，讓台灣人民一團結，美國就來了，日本聯軍來了，它（指中共）完了，台灣就獨立了，事實上的獨立了。」

郭文貴說，他特別關心台灣，當初若沒有台灣和香港，就「沒有文貴的今天」，「沒有台灣的文化、朋友、信仰的影響，郭文貴就是個真流氓，還是個低級流氓！」，郭文貴形容，台灣是他的精神之母，「保護台灣就像保護父親、母親、兄弟姊妹一樣」，強調這一點無庸置疑，也跟任何人無關，「我對台灣太有感情了！」