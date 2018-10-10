中國節目宣揚習思想 專家狂打臉：這種「造神」無用！

中國國家主席習近平上任後打造個人崇拜。（法新社）

2018-10-10 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平上任後打造個人崇拜，最近中國官媒《央視》也製作「平語近人」節目，意圖向民眾灌輸習的思想。不過專家都看衰，認為中國當局塑造個人崇拜的手段雖有創新，但目前的訊息時代，「造神」或重現「毛式個人崇拜」已不太可能。

《BBC》報導，除了日前中國湖南衛視推出宣揚「習思想」的節目，最近《央視》也力推節目「平語近人」，連續12天在晚間的黃金時段播出。有匿名學者對此分析，這些宣傳的本質，是要樹立習近平的個人形像，灌輸個人崇拜，在技術手段上、形式上有創新；不過從效果來看，參與節目的人更多只是「配合官方做一場秀」，內心並不是真正認同習思想。

另有學者分析，目前許多中國人是「不得不」擁護習思想，「全中國都擁護習近平思想，誰敢不擁護習近平思想？可是你問一般中國人，習近平思想是什麼？沒幾個人可以跟你說出來是什麼。」

歷史學者章立凡則說，習近平無法達到毛澤東時代的個人崇拜。因為當時中國十分封閉，所有的資訊都來自官方，因此可以造神，但現在這個大數據時代，資訊已經很多元，這種造神基本上不可能。他進一步說，「過分地重覆宣傳還可能引發社會的逆反心理。」