起身對抗中國政府 孟宏偉妻透露：已被兩組人馬鎖定...

孟宏偉的妻子表示，她之所以站出來對抗中國政府，是為了中國所有的孩子、妻子和父母。（美聯社）

2018-10-10 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織前中國籍主席孟宏偉上週從法國返回中國後遭逮，至今仍下落不明。孟宏偉的妻子也向法國警方報案，並召開記者會將此事件公諸於世。孟宏偉妻子接受美國《CNN》專訪時指出，孟宏偉是清白的，並批評中國政府在拘留他的過程缺乏透明度，強調丈夫是個正直的人，他的一生都在努力建立以法治為基礎的社會。

孟宏偉妻子在法國里昂接受《CNN》專訪時指出，她之所以站出來對抗中國政府，是為了中國所有的孩子、妻子和父母，而孟宏偉在看到這麼多人「被消失」後，就一直擔心會被中國當局盯上，在中國有許多老人失去成年子女，卻從來不知道他們發生了什麼事，孟宏偉的妻子強調：「即使到他們死去都無法再見到他們的子女，他們失蹤了，你可以想像，我有責任幫助其他人。」

孟宏偉妻子談到兩位7歲兒子時，她哽咽地說，到現在都還不敢告訴他們「爸爸失蹤了」，也不讓他們看電視和新聞，但也許他們可以感覺到有些事情已發生，當兒子們看到她哭時，孟宏偉妻子也僅跟孩子說是「感冒了」。

在專訪過程中，孟宏偉妻子的手機響了3次，她說中國領事館不停地打給她，但她拒絕單獨與他們見面，且只會在有媒體和律師在場的情況下與中方人員見面，而自從孟宏偉失蹤之後，便一直接到陌生人打來的恐嚇電話，被威脅「已有兩組人馬鎖定她」。