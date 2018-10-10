他挑戰最年輕駕飛機環球 誤闖台灣領空遭F-16攔截！

安德魯斯（圖中）已成功完成挑戰返回美國。（圖擷自IG）

2018-10-10 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名18歲青年日前創下最年輕駕駛飛機環遊世界的記錄，他最近提到這趟旅程中的趣事，最刺激的是他為了避開惡劣天氣，曾誤入台灣領空，因此被我國空軍的F-16攔截。

綜合外媒報導，美國18歲青年安德魯斯（Mason Andrews）最近挑戰史上最年輕駕駛飛機環遊世界者，他受訪時談到旅程驚魂記，例如在沙烏地阿拉伯的沙塵暴中航行了10個半小時，讓他感覺像是歷經了100小時之久。

安德魯斯也提到，旅程中曾因颱風被困在菲律賓，在當地待了2個晚上，也曾在經過日本沖繩時，為了避免惡劣天氣，誤入了台灣領空，「然後我被台灣F-16攔截！」

他進一步說，「我不想激怒那個人（台灣空軍），我知道他能看到我。」隨後他重新飛回日本領空，事件才落幕。被問到是否害怕，他坦言有一點，但能看到（F-16）很酷。

另外，安德魯斯也在個人Instagram上傳照片，從飛機上拍下疑似台灣中央山脈的照片，並提到自己被F-16攔截的事件。

目前安德魯斯的航空記錄尚未正式發布，他已把資料交給相關單位認證，若過關將以18歲又163天，比先前最年輕記錄年輕了71天。

安德魯斯拍下疑似台灣中央山脈的畫面。（圖擷自IG）