女律師到派出所辦案 控遭中國公安圍毆、「脫光」檢查

中國廣東維權律師隋牧青與他的妻子孫世華，孫世華控訴遭到中國公安在派出所圍毆、強制脫光衣服檢查。（圖擷取自網路）

2018-10-10 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州一名女律師孫世華跟委託人一起到派出所，想為委託人的丈夫辦保釋，沒想到，兩人被警方以襲警為藉口圍毆，還被要求脫光衣服以證明她們沒有攜帶武器，孫世華悲憤指出，這是她近20年律師生涯中最黑暗、恐懼、屈辱的一天。記者追訪這件事，當地警方回應是「調查中」。

孫世華是中國廣州維權律師隋牧青的妻子，本身也是一名資深律師，孫世華發到《維權網》的文章中，控訴中國廣州警方的暴行及惡劣行為。

孫世華指出，她的委託人夫妻為了一起拆遷案不滿，多次到北京上訪抗議，也遭到多次逮捕，最近一次是，委託人丈夫被北京拘留，她即跟委託人試圖從廣州警方找尋保釋的可能性，但沒想到遭到如此屈辱的對待。

孫世華表示，事發是在9月20日，當她跟委託人一起到廣州華林派出所時，遞交證件，接見她們的警官突然把證件甩向她，她本能舉手遮擋，卻被控搶證和襲警，接著一群警察圍毆，「我被掐得滿面通紅，白眼上翻，雙腳也幾乎離地，瞬間失去知覺」。有位女訪民拿起手機拍下警察施過程被發現，其中一名警員即喝令停止毆打，卻又把她帶到「辦案區」。

孫世華指出，到了辦案區，收繳隨身物品後，又以懷疑她藏有凶器為由，喝令她脫光衣服，她極力抵抗，最後終被脫光所有的衣物，她幾近崩潰的含淚哀求，才被允許穿上衣服，整個過程約20分鐘，隨後又被拍照、打指模，然後又懷疑她吸毒，強制驗尿，在恐懼之中，她被訊問了6小時，大多跟襲警不相干的事，這是「恨屋及烏」的「集體構陷」。

孫世華表示，事後她得知，那位拍照的女訪民也被帶進辦案區詢問，也被強制脫衣搜身，整個拍攝的照片及視頻都被刪光；另外，她的委託人也被以懷疑有凶器為名，強制她在孩子面前脫光衣服。

孫世華指出，她已對該「被誣陷襲警並被施暴、羞辱」的「警察碰瓷」事件作出投訴，但至今無法取得進展。她更為此一度質疑自己是否仍有勇氣繼續執業；而她的了解，不少女律師都碰過類以的警察碰瓷事件，但當事人選擇沉默。她感嘆自己可能沒有資格同情弱者，因為女律師是「弱者中的弱者」。

孫世華在派出所遭圍毆及脫光衣服檢查一事，她po網後，引起廣泛重視與討論，中國部分媒體地展開追蹤報導，但是，所獲得的警方回應只有「調查中」。