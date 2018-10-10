孟宏偉被失蹤 人權組織：握有中國高層違法證據

國際刑警組織前主席、中國公安部前副部長孟宏偉，上月底返國後離奇失蹤，中國官方以「收賄、涉嫌違法」為由，表示孟宏偉正接受官方調查。（美聯社資料照）

2018-10-10 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織前主席、中國公安部前副部長孟宏偉，上月底返國後離奇失蹤，中國官方以「收賄、涉嫌違法」為由，表示孟宏偉正接受官方調查。人權組織透露，孟宏偉擁有中國政府高層違法的證據，並保存在海外。孟宏偉的妻子接受美國媒體專訪時表示，在丈夫被中國逮捕之後，接到電話威脅。

孟宏偉的妻子葛瑞絲‧孟（Grace Meng，譯音）7日在法國里昂召開記者會，公開向國際社會求援。她展示孟宏偉失蹤前傳給她的手機訊息，其中有一張「刀子」的圖片，據信是暗示自己置身險境。

孟妻今天在法國里昂接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪時指出，她擔心丈夫被中國官員拘留後，自己和雙胞胎兒子的生命受到威脅，並指丈夫被逮捕後，接到陌生人電話威脅。

葛瑞絲談到她的7歲兒子留下眼淚，說她沒有告知他們父親發生了什麼事，並且讓他們遠離電視新聞，以保護他們。葛瑞絲說，也許兒子知道父親發生了什麼事，但當他們注意她的哭聲時，只是告訴兒子自己感冒了。

孟妻在接受CNN專訪的過程中不露面，在其中她的手機響了3次。孟妻說，中國領事館一直打電話試圖和她連絡，但她拒絕與中國領事館人員單獨會面，她要求媒體和律師在場。

香港《蘋果日報》9日報導引述中國人權民運信息中心消息指出，孟宏偉擁有中國的極其重要人士違法的證據，並保存在海外。