蓬佩奧：平壤行獲真進展 可看到北韓非核化途徑

2018-10-10 04:36

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，他最近的北韓行取得「真正的進展」，他現在可以看到邁向美國目標、消除北韓核子武器的途徑。

蓬佩奧在白宮告訴記者：「我昨天深夜從北韓行回來，在北韓取得真正的進展。儘管仍有漫長的路要走，許多工作要做，我們現在可以看到達成最終目標的途徑，也就是完全、最終可驗證的北韓非核化。」

美國總統川普今天稍早表示，他將會和北韓領導人金正恩舉行第2次川金會，雙方官員正在安排，「時間不會太遠」。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，蓬佩奧訪問平壤時與金正恩舉行了很棒的會談，目前考慮的第2次川金會地點有3或4個，也許不在新加坡。

川普對截至目前的進展抱持樂觀態度。

他表示：「火箭不再飛，飛彈不再射，也沒有核子試爆。我們取得難以置信的進展－超乎難以置信的進展。」

「但是我們同意會面。我們和金（正恩）委員長有非常好的關係，我喜歡他，他也喜歡我，我們的關係良好。」

蓬佩奧8日在首爾記者會表示，他和金正恩已獲致「重大進展」，朝達成協議促使北韓放棄核武的目標邁進；他預料在第二次川金會舉行後，非核化議題會有更進一步結果。

蓬佩奧說：「這是漫長的過程。我們已達成重大進展，也會繼續取得重要進展；我們正進一步朝達成更多進展前進，達成比極為長久以來任何（美國）政府還要多的進展。」

蓬佩奧表示，金正恩準備允許國際檢查人員進入北韓的核子和飛彈測試場。接受國際實地檢查是北韓稍早承諾非核化的主要癥結之一。

7日前往平壤進行短暫訪問的蓬佩奧表PF3F3505.CAP CNA頭條 10/10/18 04:30:35蓬佩奧：平壤行獲真進展 可看到北韓非核化途徑〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，他最近的北韓行取得「真正的進展」，他現在可以看到邁向美國目標、消除北韓核子武器的途徑。

蓬佩奧在白宮告訴記者：「我昨天深夜從北韓行回來，在北韓取得真正的進展。儘管仍有漫長的路要走，許多工作要做，我們現在可以看到達成最終目標的途徑，也就是完全、最終可驗證的北韓非核化。」

美國總統川普今天稍早表示，他將會和北韓領導人金正恩舉行第2次川金會，雙方官員正在安排，「時間不會太遠」。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，蓬佩奧訪問平壤時與金正恩舉行了很棒的會談，目前考慮的第2次川金會地點有3或4個，也許不在新加坡。

川普對截至目前的進展抱持樂觀態度。

他表示：「火箭不再飛，飛彈不再射，也沒有核子試爆。我們取得難以置信的進展－超乎難以置信的進展。」

「但是我們同意會面。我們和金（正恩）委員長有非常好的關係，我喜歡他，他也喜歡我，我們的關係良好。」

蓬佩奧8日在首爾記者會表示，他和金正恩已獲致「重大進展」，朝達成協議促使北韓放棄核武的目標邁進；他預料在第二次川金會舉行後，非核化議題會有更進一步結果。

蓬佩奧說：「這是漫長的過程。我們已達成重大進展，也會繼續取得重要進展；我們正進一步朝達成更多進展前進，達成比極為長久以來任何（美國）政府還要多的進展。」

蓬佩奧表示，金正恩準備允許國際檢查人員進入北韓的核子和飛彈測試場。接受國際實地檢查是北韓稍早承諾非核化的主要癥結之一。

7日前往平壤進行短暫訪問的蓬佩奧表示，只要華府和平壤就後勤問題達成共識，國際檢查人員會立即前往一處飛彈發動機測試設施和豐溪里（Punggye-ri）核試場檢查。

金正恩和蓬佩奧舉行會談時同意，「儘快」和川普舉行第2次高峰會談。

蓬佩奧表示，針對川普和金正恩舉行第2次高峰會談的細節，華府和平壤「相當接近」達成協議。

川普和金正恩6月在新加坡舉行歷史性的首次高峰會。金正恩上月致函川普時，提議兩人再度舉行峰會。

蓬佩奧不願說明他和金正恩會談過程的確切細節，只透露他和金正恩已同意，很快就會開始針對非核化的重要基本細節，以及派遣國際檢查人員前往北韓一座主要核子設施問題，展開工作層級會談；另外針對第二次川金會的舉行日期和地點，也非常接近敲定的階段。