印度裔女兒海利 川普外交政策強力捍衛者

2018-10-10 00:30

〔中央社〕美國駐聯合國大使海利今天宣布辭職。身為女性又是少數族裔，海利卻是美國總統川普外交政策強力捍衛者，從北韓、敘利亞、伊朗到以色列，海利堅定站在第一線為川普決策發聲。

川普上任一年多來，內閣高層頻繁更迭，海利（Nikki Haley）是少數穩坐核心地位的閣員。不光如此，從白宮國安顧問到國務卿，海利都是媒體點名的熱門人選，不少政治觀察家甚至看好她有機會問鼎白宮。

46歲的海利是印度裔，2011年當選南卡羅來納州州長時，是美國最年輕州長，也是第2位印度裔美籍州長。曾被「時代」雜誌（Time）選為2016年百大風雲人物。

身為移民第二代，海利高度支持自由市場與全球化貿易。2016年共和黨總統初選期間，海利支持參選的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio），多次公開批評川普的保護主義。但在川普出線後，海利宣布會把票投給川普。

川普於2017年1月正式就職後3天，立即宣布提名海利出任美國駐聯合國大使。她也是川普內閣中職務最高的女性閣員之一。

接下聯合國大使職務的海利，成為川普外交政策的最強力捍衛者。對於川普的決策，她總是堅定捍衛，對外界質疑嚴厲反駁、不假辭色，讓她很快從一個毫無外交經驗的菜鳥，成為川普外交的最佳代言者。

在聯合國短短一年多任期，海利成功說服俄羅斯與中國，在安理會通過對北韓的制裁決議案；川普退出伊朗核協議的決策，傳言海利是幕後推手；美國宣布退出聯合國人權理事會時，也是海利言詞痛批理事會對以色列有政治偏見。

雖然堅定捍衛川普政策，但海利也不是凡事點頭聽命的閣員。

去年年底，當川普被控周F3M5001.CAP 10/10/18 00:21:34印度裔女兒海利 川普外交政策強力捍衛者〔中央社〕美國駐聯合國大使海利今天宣布辭職。身為女性又是少數族裔，海利卻是美國總統川普外交政策強力捍衛者，從北韓、敘利亞、伊朗到以色列，海利堅定站在第一線為川普決策發聲。

川普上任一年多來，內閣高層頻繁更迭，海利（Nikki Haley）是少數穩坐核心地位的閣員。不光如此，從白宮國安顧問到國務卿，海利都是媒體點名的熱門人選，不少政治觀察家甚至看好她有機會問鼎白宮。

46歲的海利是印度裔，2011年當選南卡羅來納州州長時，是美國最年輕州長，也是第2位印度裔美籍州長。曾被「時代」雜誌（Time）選為2016年百大風雲人物。

身為移民第二代，海利高度支持自由市場與全球化貿易。2016年共和黨總統初選期間，海利支持參選的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio），多次公開批評川普的保護主義。但在川普出線後，海利宣布會把票投給川普。

川普於2017年1月正式就職後3天，立即宣布提名海利出任美國駐聯合國大使。她也是川普內閣中職務最高的女性閣員之一。

接下聯合國大使職務的海利，成為川普外交政策的最強力捍衛者。對於川普的決策，她總是堅定捍衛，對外界質疑嚴厲反駁、不假辭色，讓她很快從一個毫無外交經驗的菜鳥，成為川普外交的最佳代言者。

在聯合國短短一年多任期，海利成功說服俄羅斯與中國，在安理會通過對北韓的制裁決議案；川普退出伊朗核協議的決策，傳言海利是幕後推手；美國宣布退出聯合國人權理事會時，也是海利言詞痛批理事會對以色列有政治偏見。

雖然堅定捍衛川普政策，但海利也不是凡事點頭聽命的閣員。

去年年底，當川普被控性騷擾的新聞鬧得沸沸揚揚，共和黨盲目力挺川普之際，海利接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問表示，這些指控川普的婦女聲音「應該被聽見」。

日前紐約時報一篇匿名高階官員投書，揭露川普政府內鬥，引發大震撼時，海利也曾投書華盛頓郵報表示，她並非同意川普的所有決定。但當存在分歧時，她會打電話給川普或親自與他見面。（編輯：劉學源）