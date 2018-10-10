綠色和平：可口可樂是塑膠垃圾頭號製造者

2018-10-10 00:22

〔中央社〕環保團體綠色和平組織（Greenpeace）今天說，可口可樂公司（Coca-Cola Co.）、百事公司（PepsiCo）和雀巢公司（Nestle）等飲料公司，經查是世界上最大的塑膠垃圾製造者。

和「擺脫塑膠」（Break Free From Plastic）運動合作，綠色和平組織表示，他們在世界上42個國家執行239次清除塑膠垃圾行動，共撿到18萬7000件塑膠垃圾。此舉目的在瞭解大型企業如何加劇汙染問題。

綠色和平說，全世界最大軟性飲料製造商可口可樂公司是頭號塑膠垃圾來源。在42國當中，有40國發現可口可樂公司品牌的塑膠垃圾。

「擺脫塑膠」全球統籌者赫南德茲（Von Hernandez）說：「做這樣的品牌清算，提供無法否認的證據，呈現大型企業在全球塑膠汙染無止境危機中所扮演的角色。」

整體而言，最普遍的塑膠垃圾是「聚苯乙烯」，這是包裝和塑料咖啡杯的材料；「聚乙烯對苯二甲酸酯」（PET）緊追在後，常見產品是寶特瓶和容器等。

可口可樂公司發言人發布聲明說：「我們與綠色和平目標一致，志在消除海洋裡的垃圾，並已準備好要盡我們的責任，協助解決此一重大挑戰。」可口可樂公司已承諾在2030年前收集並回收其所賣出的每個瓶子與罐子。

可口可樂公司、百事公司和雀巢公司都已承諾在2025年更換包裝。可口可樂說，所有包裝都將是可回收材料；雀巢說，將採可回收或可再利用的包裝；百事公司說，將採可回收、可作為堆肥或可生物分解包裝。