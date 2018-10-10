長征沒汽柴油怎用發電機？ 老紅軍：我們用豬油

一名時年99歲的老紅軍指出，長征路上「用的是豬油」發動發電機。（圖擷取自央視）

2018-10-10 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國10月7日是「十一長假」最後一天，各官媒爭相做出國慶系列報導，有的甚至重溫過去的國慶專題節目，其中一段影片，高齡99歲的「老紅軍」指出，在長征路上發電機沒有汽油用就用柴油，沒有柴油我們「用的是豬油」，網友不可置信，諷刺說「一本正經的胡說八道」！

中國《央視》節目片段中，這名身穿紅衛兵衣服的長者在鏡頭前說道：「充電機要用汽油，沒有汽油了可以用柴油，沒有柴油那個時候我們在長征路上，用的是豬油」。

經查證，此為2016年9月3日，央視為99歲的老年解放軍胡正先拍攝的專題節目，他當時在節目中講述戰爭時期，充當通信兵的他為使電台能有足夠電力，在沒有汽油與柴油的情況下，使用豬油與牛油等生物油做為發電能源，此事近期內被各官媒在微博中重新刊出。

許多中國網友對此感到相當「胡扯」、「想像力爆棚」，指出在1930年代豬油相較於汽、柴油相當奢侈，且用豬油應無法讓吃汽、柴油的發電機順利運轉，若此事為真「那應該趕快去申請國際專利」，「原來我們的技術在幾十年前都達到了如此高度」。

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