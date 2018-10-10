海利年底離職 川普讚表現優異盼再合作

2018-10-10 00:14

〔中央社〕美國總統川普今天說，早在半年前，駐聯合國大使海利就告訴他希望能在年底請辭的想法，他盛讚海利表現傑出，希望未來能再合作。

海利（Nikki Haley）稍早在白宮橢圓形辦公室與川普會面，她除感謝川普讓她有機會擔任聯合國大使、為國服務，是「畢生榮耀」，她還主動表示，「我沒有要角逐2020年總統大選」，會幫川普競選連任。

在擔任美國駐聯合國大使前，海利是南卡羅來納州州長，她今天還指出，6年州長職務再加上2年的聯合國大使，經歷這樣密集繁重工作，她認為「是時候告一段落」，她也感謝家人的全力支持。

川普陪同海利在白宮宣布這一消息，這也是川普上任以來最新的內閣人事變動。不同的是，海利可說是檯面上和川普相處融洽而離開時沒有怨懟、留下優雅下台身影的首位內閣成員。

前國務卿提勒森上任後和川普常意見不合，川普最後透過個人推特宣布他去職，不愛使用社群媒體的提勒森是幕僚告知他川普的推文內容，才知道自己得離任。

川普說，海利半年前就告訴他希望能在今年底卸任，而他此時在白宮陪同海利以這種方式宣布，這是對她優異工作表現的「恰當做法」。他還說，希望海利有朝一日重回團隊，繼續合作。

海利則表示，因為川普的領導，美國再度強大，也重獲尊重，現在各國都知道，川普所領導的美國是「會兌現承諾」的國家。她也細數包括在要求北約成員國更加承擔應盡責任、讓聯合國更有效率作業、處理北韓非核化、敘利亞問題、正確認識伊朗威脅與搬遷美國駐以色列使館，甚至到貿易問題，「美國捍衛自身立場，說到做到」。

據了解，國務院是今天一早收到海利的通知。

不久前，有號稱在白宮工作的川普團隊成員匿名投書「紐約時報」批評川普，海利曾具名投書「華盛頓郵報」反擊。

她當時說，她不見得同意川普的每一個決定或意見，她總是能獲得對川普直言不諱的機會，雖然川普不見得都採納；她批評匿名投書者說：「不同意總統的政策時，應向總統直接表達，如果改變不了，但又對總統的決定深感困擾，那（你／妳）就該謹守原則辭職，留在現職卻暗中傷害總統和政府團隊，那是懦弱、反民主且傷害國家。」

海利將留任到年底，川普說，接任人選還在考慮中，「有許多優秀人士想擔任這一職務」。

有線電視新聞網（CNN）分析，接任者除必須要和國務卿蓬佩奧「在工作上合作愉快」，還必須得和第一千金、白宮資深顧問伊凡卡．川普及她的丈夫、同樣身為白宮資深顧問的庫許納「都處得來」。（編輯：林治平）