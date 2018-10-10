精蟲數量逐年降！美研究：男性求治不孕症15年暴增7倍

美國紐澤西州生殖醫學協會研究指出，求助治療不孕症的男性40多年來暴增逾7倍。（路透）

2018-10-10 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州生殖醫學協會（RMA NJ）8日在科羅拉多州丹佛（ Denver）的美國生殖醫學會（ASRM）會議中發布最新研究，內容提到從2002年至2017年男性精蟲質量不斷下降，求助治療不孕症的男性暴增逾7倍，在過去1973年至今精蟲數量下降59％。

根據《每日郵報》報導，紐澤西州生殖醫學協會的泰格斯（Ashley Tiegs）博士指出，藉由西班牙與美國2地的生育中心病例數據可知，在2002年十共有約8000名男性求助治療不孕症，但到2017年卻有約6萬名男性求診相同問題，越來越多男性被診斷出「少精症」，這是1種男性不孕症。

泰格斯博士表示，精蟲數量正常的男性不斷減少，影響精液品質的因此可能為吸菸、壓力、肥胖、塑化劑等因素引發，將精液滴在玻片上並放在顯微鏡下，每毫米精液中可活動精蟲超過2000萬隻屬正常狀態，低於1500萬隻就有資格進行人工授精——此類男性人數飆升。

去年1項由以色列、美國科學家發布的生殖數據震驚全球，數據顯示，從1973年起至2017年，生活在西方國家的男性所射出的精蟲數量，40多年來下降59.3％；泰格斯認為，男性不孕症的狀況不容忽視，「這是一個公眾健康問題」。