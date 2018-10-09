美駐聯合國大使海利驚傳請辭 年底離開白宮團隊

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）請辭，將在年底離開白宮團隊。（路透）

2018-10-09 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（9）日宣布，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）請辭，將在年底離開白宮團隊。

綜合外媒報導，川普在白宮橢圓形辦公室表示，海利在6個月前就告訴他，想在今年底或明年辭職，休息一段時間。他也說，希望海利能以不同的角色回歸，「你可以選擇」。川普將在未來2、3週內提名海利的繼任者。

另外，海利長期以來被視為潛在的總統候選人，但她今日表示，無意要在2020年競選總統，反之，她將為川普輔選。她還表示，最為美駐聯合國大使，「是一生的榮幸」。

《Axios》最先揭露海利辭職，並引述消息人士的話指出，川普政府的官員都對此事感到相當意外。《紐約時報》指出，海利辭職讓川普的外交政策團隊少了一個較為強勢的共和黨聲音。

海利是印度移民後裔，在2016年大選競選期間經常批評川普，甚至暗示川普老是抨擊批評者的行為可能引發一場世界大戰。但川普在當選幾週後向她遞出橄欖枝，提名海利出任駐聯合國大使。

去年11月，海利表示，指控川普不當性行為的女性「應該被聽到」，打破了川普政府認為這些指控毫無根據、應該被無視的一貫主張。