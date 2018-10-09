保加利亞女記者遭性侵後棄屍公園 警方逮捕1名嫌疑人

週一（8日）保加利亞民眾替死亡的馬里諾娃舉辦追悼會。（法新社）

2018-10-09 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕週六1名保加利亞女記者被發現遭性侵後棄屍於公園，女記者被殺的原因，疑似與她正在調查保加利亞貪腐問題有關。今日保加利亞警方表示，他們已經拘留了1名羅馬尼亞籍嫌疑人。

綜合外電報導，保加利亞女記者馬里諾娃（Viktoria Marinova）6日被發現陳屍於魯塞（Ruse）一處公園內，死因為窒息，死者頭部曾受到撞擊、身上有受到性侵的痕跡，身上的手機、眼鏡、鑰匙等私人物品也全都被拿走。保加利亞警方今日表示，他們已經拘留了1名羅馬尼亞籍的嫌疑人超過24小時，正在調查當中。

馬里諾娃生前在TVN電視台的談話性節目「Detector」中擔任主持人，在上月30日的節目中，他採訪了2位正在調查「保加利亞涉嫌濫用、詐欺歐盟資金的政客與商人」的記者，保加利亞調查網站「Bivol.bg」的老闆表示，「這是1個沒有其他保加利亞媒體敢報導的議題」，不少人認為馬里諾娃的死與她的工作脫不了關係，因為貪腐問題在保加利亞相當嚴重，但也相當敏感。

記者團體與歐盟都敦促保加利亞徹查此事，歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）昨日表示，「委員會希望（保加利亞）儘快逮捕加害者，並查清楚謀殺與死者工作的關聯性」，保加利亞檢方也表示，他們正在檢查「所有的線索」，不排除與馬里諾娃工作的關聯性。不過保加利亞內政部長馬林諾夫（Mladen Marinov）昨日仍堅稱，沒有證據指向謀殺與馬里諾娃的工作有關。

根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）今年公布各國的新聞自由指數（World Press Freedom Index）排名 ，保加利亞排名第111，是歐盟成員國中排名最低的國家。而馬里諾娃是過去1年內，第3位在歐洲被謀殺的記者，前兩位分別為去年10月死於馬爾他的加莉西亞（Daphne Caruana Galizia），與今年3月1日遭槍殺的斯洛伐克記者庫恰克（Jan Kuciak）。