紓困將結束先翻臉 希臘準備向德國索9.9兆二戰賠償

2018-10-09 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕翻臉比紓困快！希臘近期又要向德國舊案重提，準備再向德國索討二戰的入侵希臘的毀損賠償，索賠2800億歐元（約新台幣9.9兆元）；據了解，當德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在10月11日到訪希臘時，希臘總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）將當面討論賠償相關事宜；而希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）放話，如果德國拒絕賠償，就要告上國際法庭（ICJ）。

綜合媒體報導，整起索討行動始於2017年11月間，希臘議會批准自2016年8月開始的審計報告，該報告指出，希臘有權向德國索賠在二戰遭到破壞的損害賠償2695億歐元（約新台幣9.5兆元），另外還有當初被納粹德國強迫借貸的103億歐元（約新台幣3651億元）的貸款。

早在希臘現任總理齊普拉斯2015年上台之初，就開始想要向德國索賠二戰損失，不過由於先前希臘接受歐盟提出的紓困專案，所以只能被迫暫時耽擱；如今第3輪紓困計畫已結束，歐盟提供希臘的紓困也接近尾聲，再無製肘的希臘也準備再次提出索賠方案。

不過最近適逢希臘大選，齊普拉斯所屬的執政黨「左翼激進聯盟」（Syriza），在上個月的民調中整整輸在野黨「新民主黨」（ND）12.9%；所以齊普拉斯舊案重提，希望能拉抬聲勢，他還強硬地指出「如果德國拒絕賠償，就告到國際法庭去！」

雖然目前德方尚未回應，不過在2015年德國當局就曾拒絕過一次，德國當時認為這不過是希臘在面臨經濟困境想「生錢」的手段，並稱早在1960年就達成協議，已賠償過160億德國馬克（當時約新台幣2899億元）。