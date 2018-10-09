世界南瓜大賽結果出爐！ 冠軍瓜重量逼近1公噸

美國加州第45屆世界南瓜大賽在昨日舉行，美國奧勒岡州的戴勒塔斯所種出的984公斤大南瓜拿下冠軍。（美聯社）

2018-10-09 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州第45屆世界南瓜大賽在昨日舉行，冠軍由美國奧勒岡州（Oregon）的戴勒塔斯（Steve Daletas）所種出的984公斤大南瓜拿下，種瓜愛好者戴勒塔斯已經第4次奪得冠軍。

綜合外電報導，美國加州昨日舉行第45屆世界南瓜大賽，由美國奧勒岡州的戴勒塔斯所種出的984公斤大南瓜奪冠，戴勒塔斯已經是第4次在南瓜大賽中拿下冠軍，這次的冠軍南瓜是美國紀錄上第2重的南瓜，第1名為上個月種出的1134公斤巨無霸南瓜。

將種植巨無霸南瓜作為興趣的戴勒塔斯表示，他從今年4月15日就播下了8顆改良過的種子，所幸今年奧勒岡州的天氣很好，南瓜生長得非常順利。而戴勒塔斯為了將種好的南瓜載去比賽，還動用了1台怪手，才得以將南瓜放到皮卡車上，耗費12小時的車程才抵達比賽會場。

戴勒塔斯因為這顆南瓜獲得了15190美元（約新台幣47.1萬元）的獎金，南瓜也會在加州本週末舉辦的半月灣藝術與南瓜節（Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival）中展出。