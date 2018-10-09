印尼強震海嘯已知2010死 當局要求外國搜救人員撤離

當印尼救援人員持續工作時，當局卻在今日下令，獨立的外國救援人員必須離開災區，並呼籲外國救援團體應自災區撤出其人員。（美聯社）

2018-10-09 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島上月底發生規模7.5強震並引發海嘯，造成逾2000人死亡。災後近2週後，印尼政府今（9）日下令，獨立的外國救援人員必須離開災區，並呼籲外國救援團體應自災區撤出其人員；這讓不少救援人員感到洩氣。

綜合外媒報導，印尼官方今日公布，這場強震加海嘯已造成2010人死亡。救援人員正加快行動，希望在本週四停止搜索前儘可能找到更多遺體。當局日前以擔憂疾病傳播為由，宣布週四停止救援行動，瓦礫、碎片將被清除，尚未完成搜救、無法挖掘屍體的區域最後將變成公園、體育場館和紀念館。

當印尼救援人員持續工作時，當局卻在今日下令，獨立的外國救援人員必須離開災區，並呼籲外國救援團體應自災區撤出其人員。公告寫道，外國團體不得「直接前往災區」，「必須與當地夥伴」共同進行所有救災活動；「為外國非政府組織工作的外國公民，不得在災區進行任何活動」；「謹通知外國非政府組織立即撤出人員」。

印尼一向不願意倚賴外界援助救災，龍目島（Lombok）今年遭遇接連強震，政府曾拒絕外界援助，但在蘇拉威西島發生大規模災情後，印尼總統佐科威（Joko Widodo）才不情願地允許來自海外的援助進入。

儘管如此，部分外國團體表示，他們在申請人員和器材入境許可時遭遇困難，且相關規則也令人混淆。南非一支有27人的救援團隊3天前抵達蘇拉威西島的首府巴路（Palu），但卻遲遲無法加入搜尋遺體的行動，令他們感到洩氣，其成員巴姆（Ahmed Bham）說，「很多天都被浪費了...我們原本可以利用專業知識和技能提供幫助」。

澳洲世界展望會（World Vision Australia）主席柯斯蒂羅（Tim Costello）說，印尼政府發出聲明，要外國人員撤離；但是外國記者卻可以自由的到處走、到處報導，這實在很奇怪。