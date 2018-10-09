沙國記者在土耳其被失蹤 聯合國專員呼籲進行國際獨立調查

2018-10-09 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕華盛頓郵報特約記者、沙烏地阿拉伯籍的記者吉蒙‧哈紹吉（Jamal Khashoggi）過去因多次批評沙烏地阿拉伯王族與當局部分政策，擔心會因此遭到迫害而選擇流亡海外，不過日前他10月2日在土耳其時疑似遭到沙國駐伊斯坦堡領事館「被失蹤」，傳聞已經遭到預謀殺害；針對此案，聯合國見解和言論自由問題特別報告員戴維·凱伊（David Kaye）呼籲需針對此事件進行獨立的國際調查。

綜合外媒報導，凱伊表示，雖然土耳其的執法單位認為哈紹吉是在沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡領事館內被殺身亡，但是領事館方否認；有鑑於案件的重要性與涉及外交層面的複雜度，需要針對這個案件進行獨立的國際調查。

他指出，聯合國呼籲國際社會應採取相對應的措施，以獨立的調查機制來對案件的行為進行咎責與審訊，同時也須考量調查過程可能產生的「後果」。

土耳其總統塔伊普‧埃爾多安（Tayyip Erdogan）先前針對哈紹吉「被失蹤」一事表示，「雖然哈紹吉可能已經死亡，但我仍對他存活的機率保持一絲希望；目前當局已經針對此案進行了各方面的相關調查，同時也加強機場的出入境檢查。」，不過沙烏地阿拉伯的王儲穆罕默德·本·沙爾曼（Mohammed bin Salman）否認哈紹吉被沙國當局綁走，強調「如果哈紹吉被綁回來，我會在第一時間知道；土耳其當局可以進入沙國駐伊斯坦堡領事館進行搜索。」